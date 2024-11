Schandaal bij Sociedad - Barcelona: schoen van Aguerd wordt aangezien voor die van Lewandowski

Een afgekeurd doelpunt van in de wedstrijd tussen Real Sociedad en Barcelona houdt de gemoederen bezig op sociale media. Lewandowski zou buitenspel hebben gestaan, maar er lijkt sprake van een grote arbitraire blunder.

In de dertiende minuut van de wedstrijd werd schoot Frenkie de Jong tegen zijn ploeggenoot Lewandowski aan. Daarna kon Lewandowski de bal controleren en binnenschieten. Na inmenging van de videoscheidsrechter werd het doelpunt afgekeurd, omdat Lewandowski nipt buitenspel zou hebben gestaan met zijn schoen.

Op de eerste beelden van het moment dat de bal de voet van De Jong verliet was niet te zien dat de schoen van Lewandowski zich achter die van Nayef Aguerd bevond. Integendeel: de neongele schoen van Lewandowski lijkt achter of op gelijke hoogte met die van verdediger Aguerd te staan.

Later in de eerste helft werden beelden getoond die het buitenspel zouden moeten aantonen, maar daarop lijkt het er toch sterk op dat de schoen van Aguerd is aangezien voor die van Lewandowski. Evenwel werd het doelpunt afgekeurd door arbiter Guillermo Cuadra Fernández. Anders had Lewandowski de 0-1 voor zijn rekening genomen in de wedstrijd die om 21.00 uur begon.

In de 33ste minuut van de wedstrijd sloeg Sociedad wel toe. Sheraldo Becker zorgde voor de 1-0 voor de thuisploeg met een schuiver in de rechterhoek.

Journalist Toni Juanmartí van de krant Sport verwacht een officieel statement, waarin de fout wordt erkend. "Ik heb de beelden honderd keer teruggekeken. De schoen van Lewandowski staat niet verder dan die van de Sociedad-speler. Zelfs al is dat het beeld dat wordt getoond in de digitale afbeelding. Ze zullen publieklijk door het stof moeten gaan en uitleg moeten geven", zegt hij. Analist Danny Blind van Ziggo Sport zegt dat Barcelona een 'glaszuiver doelpunt' is ontnomen.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

📸 - I'm sorry but take a close look at the leg and foot of Robert Lewandowski in the first pic (the REAL pic), and then take a look at the second pic released by VAR.



How is Lewandowski's foot suddenly SO FAR OUT? pic.twitter.com/AOZVhvEP0u — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) November 10, 2024

Final conclusion of this VAR incident: VAR have made a terrible mistake and Barça have been robbed because of it. — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) November 10, 2024

Compare the real image to the VAR…



Something’s not adding up 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/Irhr70e9Yq — total Barça (@totalBarca) November 10, 2024