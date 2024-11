Ajax is gewaarschuwd: aanvallend onmachtig Barcelona onderuit, zorgen om De Jong

FC Barcelona heeft zondagavond de tweede competitienederlaag van dit seizoen geleden. De koploper van Spanje ging op bezoek bij Real Sociedad met 1-0 onderuit. was de gevierde man bij de thuisploeg. had weliswaar een basisplaats bij FC Barcelona, maar raakte in de eerste helft geblesseerd en keerde na de rust niet meer terug binnen de lijnen.

Doelpunt onterecht afgekeurd?

FC Barcelona verkeert al weken in uitstekende vorm. De formatie van coach Hans-Dieter Flick won na de interlandperiode van achtereenvolgens Sevilla, Bayern München, FC Barcelona, Espanyol én Rode Ster Belgrado. FC Barcelona maakte in die vijf wedstrijden liefst 21 doelpunten. Op bezoek bij Real Sociedad leek het opnieuw snel raak te zijn. Een schot van Frenkie de Jong werd nog geblokkeerd, maar de bal belandde vervolgens voor de voeten van Robert Lewandowski, die ‘m binnenschoot.

Een vroege voorsprong voor de Catalanen, ware het niet dat de scheidsrechter er op advies van de VAR een streep doorheen zette. Op basis van de beelden valt echter niet met honderd procent zekerheid te zeggen dat Lewandowski met een voet buitenspel staat. Het heeft er alle schijn van dat zijn tegenstander Nayef Aguerd buitenspel opheft en de VAR diens voet voor die van Lewandowski heeft aangezien. “Ik heb hier een heel slecht gevoel bij”, zo sprak Danny Blind dan ook tijdens de rustanalyse op Ziggo Sport.

📸 - I'm sorry but take a close look at the leg and foot of Robert Lewandowski in the first pic (the REAL pic), and then take a look at the second pic released by VAR.



How is Lewandowski's foot suddenly SO FAR OUT? pic.twitter.com/AOZVhvEP0u — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) November 10, 2024

Zorgen om De Jong

Frenkie de Jong verscheen in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad pas voor de tweede keer dit seizoen aan de aftrap bij FC Barcelona. Ronald Koeman heeft hem geselecteerd voor de Nations League-duels met Hongarije en Bosnië en Herzegovina, maar de bondscoach zal zich in de eerste helft van Real Sociedad - FC Barcelona even zorgen hebben gemaakt. De Jong kreeg een tik net onder de knie, ging naar de grasmat en had verzorging nodig. Het leek er heel even op dat de Nederlander zich moest laten vervangen, maar gelukkig voor FC Barcelona, Oranje en natuurlijk De Jong zelf kon hij ‘gewoon’ door.

Real Sociedad neemt de leiding

De zorgen omtrent De Jong waren dan wel verdwenen, FC Barcelona ging alsnog met een zuur gevoel rusten. De bezoekers hadden in het eerste deel van de eerste helft het betere van het spel, maar Real Sociedad kwam er steeds beter in. FC Barcelona-doelman Iñaki Peña redde al uitstekend op een vrije trap, maar niet veel later moest hij alsnog vissen. Niemand minder dan Sheraldo Becker, oud-speler van onder meer ADO Den Haag en Ajax, profiteerde van het feit dat Pau Cubarsí zijn evenwicht even kwijt was en schoot diagonaal raak: 1-0. Spits Mikel Oyarzabal kreeg vervolgens een enorme kans op de 2-0, maar hij tikte naast.

SHERALDO BECKER! 🌟

De Surinamer is de verdediging vliegensvlug af en laat vervolgens ook Iñaki Peña kansloos 🤙✨#ZiggoSport #LaLiga #RealSociedadBarça — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 10, 2024

De Jong moet zich tóch laten wisselen

De tweede helft ging slecht van start voor FC Barcelona. De Jong speelde de eerste helft weliswaar ‘gewoon’ uit, maar keerde na de rust niet meer terug binnen te lijnen. Daardoor staat er een groot vraagteken achter zijn deelname aan de komende Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal. De voormalig Ajacied zou een ‘spierprobleem’ hebben.

FC Barcelona zat er in de openingsfase van de tweede helft sowieso niet lekker in. Het had aan doelman Peña te danken dat Real Sociedad niet snel de voorsprong verdubbelde. De vervanger van Marc-André Ter Stegen wordt met de week beter én belangrijker voor FC Barcelona, maar dat is natuurlijk niet hoe de koploper van Spanje het wil zien. In aanvallend opzicht lukte er, zónder smaakmaker Lamine Yamal, echter opvallend weinig.

FC Barcelona aanvallend onmachtig, Ajax is gewaarschuwd

Nee, FC Barcelona was zeker niet de aanvalsmachine die het de afgelopen weken wél was. Dani Olmo, die voor De Jong in het veld was gekomen, slaagde er niet in om zijn stempel te drukken en ook Ansu Fati kon als invaller weinig uitrichten. Ajax-trainer Francesco Farioli en zijn staf zullen de wedstrijd met veel interesse hebben bekeken of ergens de komende dagen gaan terugkijken. De Amsterdammers gaan op 28 november immers op bezoek bij Real Sociedad en zullen van grote huizen moeten komen om met een goed resultaat van het veld te stappen. De Basken trakteerden FC Barcelona in ieder geval op de tweede competitienederlaag van dit seizoen.

