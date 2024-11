Oranje-international openhartig: ‘Ik ben misschien te vroeg weggegaan bij Ajax’

is van mening dat hij wellicht wat te vroeg is weggegaan bij Ajax. De 25-jarige aanvaller kwam via omzwervingen in onder meer Italië en Duitsland terecht bij het Engelse Bournemouth. Ruim zes jaar na zijn enige twee interlands in het Nederlands elftal lonken er opnieuw speelminuten voor de oud-Ajacied. Kluivert kan dan ook niet wachten om zich weer in het Oranje-shirt te laten zien.

“Ik kijk ernaar uit”, steekt Kluivert van wal in gesprek met De Telegraaf. “Het is voor elke speler een eer om bij Oranje te zijn en voor mij is het een hele tijd geleden dat ik speelde. En nog kort ook… in totaal negentien minuten vriendschappelijk tegen Portugal (3-0) en Peru (2-1) in maart en september 2018 onder onze huidige bondscoach Ronald Koeman. Dus het wordt tijd voor meer interlands en meer speeltijd. Maar ik heb geduld en vind het speciaal om erbij te zijn.”

Of de langdurige absentie van Kluivert bij het Nederlands elftal iets zegt over de keuzes die hij heeft gemaakt in zijn carrière? “Wel iets natuurlijk”, geeft de aanvaller toe. “Op mijn 25e heb ik al in alle top-6-competities gespeeld: bij Ajax, AS Roma, RB Leipzig, Nice, Valencia en nu Bournemouth. Als ik het goed heb, dan ben ik de enige Nederlander die dat ooit is gelukt. Dat ik overal ben geweest, is ooit een leuk verhaal voor dan mijn kleinkinderen. Maar nu ben ik blij dat ik de vastigheid van Bournemouth heb. En ook buiten het veld heb ik rust.”

Desalniettemin heeft Kluivert geen spijt van bepaalde beslissingen die hij tot nu toe heeft genomen in zijn voetballoopbaan. “Ik heb al eens eerder gezegd dat ik misschien te vroeg ben weggegaan bij Ajax, maar het is zoals het is. De ene keuze is soms beter dan de andere. Maar dan moet je doorgaan en dat zal ik altijd doen. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden”, stelt Kluivert.

Kluivert richt zich op de voorhoede bij Oranje

Kluivert kan zowel als aanvaller als aanvallende middenvelder uit de voeten, maar heeft in Oranje een duidelijke voorkeur voor een positie. “Nederland heeft zo’n goed middenveld dat ik me vooral op de voorhoede focus. Bij Oranje zie ik me als een echte aanvaller, die het voordeel heeft links en rechts uit de voeten te kunnen. Maar als de bondscoach me ooit nodig heeft als nummer 10, dan denk ik dat ik daar ook van waarde kan zijn.”

