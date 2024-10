Kluivert trekt pijnlijke conclusie over Eredivisie: 'Niet veel spelers zouden bij ons spelen'

vindt dat het verschil tussen de Eredivisie en de Premier League heel groot is. In gesprek met Viaplay spreekt hij zelfs van twee ‘totaal andere sporten’. De voormalig Ajacied en Oranje-international heeft dan ook een advies voor jonge spelers die op den duur ook de overstap willen maken naar de grootste competitie ter wereld.

Kluivert debuteerde op 15 januari 2017 op zeventienjarige leeftijd in Ajax 1. Hij stond destijds te boek als groot talent bij de Amsterdammers en maakte anderhalf jaar na zijn Eredivisiedebuut de overstap naar AS Roma. Via de Italiaanse topclub, RB Leipzig, OGC Nice en Valencia kwam de buitenspeler in 2023 bij Premier League-club Bournemouth.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Justin Kluivert krijgt concrete vraag en is eerlijk over een terugkeer bij Ajax

De aanvaller speelt nu iets meer dan een jaar in de Premier League. "Het verschil tussen de Eredivisie en de Premier League is gewoon heel groot", aldus de 25-jairge aanvaller. “Ja, dat kan ik zeggen, maar dat weet iedereen die naar de Eredivisie of de Premier League kijkt. "Dat zijn gewoon twee totaal andere sporten denk ik. Het is zo'n groot verschil."

Kluivert koos met Bournemouth niet gelijk voor een topclub uit de Premier League, een tussenstap die hij iedereen aanraadt. “Natuurlijk wil iedereen gelijk naar een topclub, maar ga je daar vanaf de Eredivisie gelijk alles spelen? Nee. Wil je dat? Dat moet je jezelf afvragen. Als je alles wil spelen, en je bent een topspeler in de Eredivisie, dan heb je wel een kans om bij een club als Bournemouth of Nottingham Forest, of iets, heel veel te spelen. Dus dat zou ik ook wel een hele goede stap vinden voor mensen die vanuit de Eredivisie komen. Dat zou ik wel aanraden. Vooral de jongere spelers zou ik dat zeker wel aanraden.”

LEES OOK: Ongelooflijke beelden: Justin Kluivert en Luis Sinisterra zorgen voor Premier League-geschiedenis

Hij werpt daarbij ook een blik op de huidige selectie van Bournemouth. “Als je in onze selectie kijkt. Kijk maar wie er allemaal staan, ook voorin of achterin. Ja, noem maar op wie er allemaal zullen spelen in de Eredivisie bij ons. Dat is niet veel denk ik. Dan zijn wij niet eens de grootste club in de Premier League”, beseft Kluivert.

Kluivert moet keihard werken

Hoewel Kluivert nu al iets meer dan een jaar actief is in de Premier League, moet hij nog altijd flink aanpoten. "Het is gewoon keihard werken. Ik merk als ik een beetje half half ben, dat er ook gewoon anderen zijn die goed zijn, en die ook een kans krijgen. Dat is gezond. Dat maakt mij altijd hongerig en vroeger werd ik daar boos van. Het houdt mij ook lekker scherp, dat vind ik goed. Het seizoen is pas begonnen eigenlijk, dus gewoon gas geven. We werken hard altijd”, besluit de tweevoudig Oranje-international.

Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

🎤 Justin Kluivert over het verschil tussen de Premier League en Eredivisie: "Zijn gewoon twee totaal andere sporten."#ViaplayVoetbal #PremierLeague #Eredivisie pic.twitter.com/Y5kpbH0TRT — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) October 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Dijk verklapt welke twee woorden hij naar scheidsrechter Fähndrich riep

Virgil van Dijk baalt van zijn rode kaart in de wedstrijd tussen Hongarije en Nederland.