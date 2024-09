Ongelooflijke beelden: Justin Kluivert en Luis Sinisterra zorgen voor Premier League-geschiedenis

Bournemouth heeft zaterdag gezorgd voor een historische comeback in de uitwedstrijd tegen Everton. Ondanks een 2-0 achterstand in de 87ste minuut werd het nog 2-3 op Goodison Park. Het winnende doelpunt werd gemaakt door en voorbereid door .

Dankzij doelpunten van Michael Keane en Dominic Calvert-Lewin in de eerste twaalf minuten van de tweede helft leek er voor Everton geen vuiltje aan de lucht. In minuut 87 tikte Antoine Semenyo de 2-1 binnen na een voorzet van Dango Ouattara; in de tweede minuut van de blessuretijd kopte Lewis Cook de gelijkmaker binnen.

De vreugde was groot bij Bournemouth, maar zou nog groter worden. In de zesde minuut van de blessuretijd belandde een messcherpe voorzet van Kluivert bij Sinisterra, die bij de tweede paal raak kopte.

Nooit eerder heeft een club een Premier League-wedstrijd verloren na zó laat in de wedstrijd nog een voorsprong van twee (of meer) doelpunten te hebben gehad. Everton blijft door de nederlaag onderaan staan, met nul punten uit drie duels. Bournemouth staat zevende met vijf punten.