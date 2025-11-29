Brobbey en Traoré helpen Sunderland aan waanzinnige comeback tegen Bournemouth

Sunderland heeft dankzij en in eigen huis gewonnen van Bournemouth. De Engelse stuntploeg keek na een kwartier tegen een 0-2 achterstand aan, maar de twee voormalig Ajax-spelers waren allebei trefzeker en wisten hun ploeg de zege te bezorgen.

Sunderland begon met Traoré en Robin Roefs aan de aftrap tegen Bournemouth. De Nederlandse doelman beleefde echter geen leuke openingsfase. Na zeven minuten was het Amine Adli die kon binnenwerken nadat Evanilson de paal had geraakt. In de vijftiende minuut moest Roefs alweer vissen. Ditmaal incasseerde de doelman een absolute wereldgoal van Tyler Adams. De Amerikaan zag dat de Nederlander ver voor zijn doel stond en schoot de bal vanuit de middencirkel over de keeper heen: 0-2.

Artikel gaat verder onder video

Na een halfuur spelen kwam de thuisploeg weer terug in de wedstrijd, toen Enzo Le Fee mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Alex Scott op Reinildo. De Fransman bleef koel vanaf de stip en verschalkte Djordje Petrovic voor de 1-2. Direct na rust bracht voormalig Ajacied Traoré de promovendus weer langszij. De Burkinees kreeg van Granit Xhaka de mogelijkheid om op doel te schieten, waarna de vleugelspeler zijn eerste in Engelse dienst maakte.

Twintig minuten voor tijd was het in Brobbey een andere oud-Ajacied die de comeback van Sunderland voltooide. De spits, die vijf minuten eerder was ingevallen, kreeg een hoekschop van Le Fee bij de eerste paal op zijn hoofd en liet Djordjevic kansloos. Vijf minuten voor het einde dacht Bournemouth langszij te komen, maar een afstandsschot van Marcus Tavernier spatte uiteen op de lat. In de blessuretijd kreeg Lewis Cook van de bezoekers een rode kaart, nadat hij zijn elleboog in het gezicht van Noah Sadiki plantte. Sunderland staat door de zege voorlopig op de vierde plaats in de Premier League, met 22 punten uit dertien duels.