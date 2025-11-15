Live voetbal 7

'Concurrentie voor Brobbey? Sunderland doet navraag naar Giménez'

Brian Brobbey en Santiago Giménez
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
15 november 2025, 22:01

Santiago Giménez kan bij Sunderland mogelijk een concurrent worden van Brian Brobbey. Volgens Calciomercato heeft de Engelse stuntploeg namelijk navraag gedaan bij AC Milan naar de voormalig Feyenoord-spits, die zelf nog altijd voor zijn kans wil gaan in San Siro.

Giménez vertrok begin 2025 na tweeënhalf jaar bij Feyenoord, dat ruim dertig miljoen incasseerde van AC Milan voor de Mexicaanse goalgetter. De linkspoot schoot uit de startblokken in Italië, maar al snel stokte zijn productie. Afgelopen zomer waren er al geruchten over een vertrek uit Milaan, maar dat kwam er toen niet van.

Omdat Giménez deze voetbaljaargang in elf officiële duels pas eenmaal trefzeker was en twee assists gaf, wordt ook nu weer gesproken over een mogelijk vertrek. De nummer drie van de Serie A zou graag een nieuwe spits aan de selectie toevoegen, maar enkel als de Mexicaan vertrekt. Wel is er belangstelling voor de voormalig Feyenoorder: uit Engeland hebben Brentford en Sunderland namelijk naar hem geïnformeerd.

Mocht de 24-jarige spits kiezen voor een stap naar de Engelse promovendus, zal hij de concurrentiestrijd aan moeten gaan met een oude bekende. Brobbey speelt namelijk sinds afgelopen zomer bij de club uit het noorden van Engeland, waarvoor hij onlangs zijn eerste goal maakte. In hun gezamenlijke tijd in Nederland stonden beide spitsen in vier Klassiekers als tegenstanders gelijktijdig op het veld. Of Giménez zelf open staat voor een stap naar de Premier League valt nog te bezien; volgens Calciomercato heeft de Mexicaan er namelijk alle vertrouwen in dat hij nog altijd kan slagen in Milaan.

Santiago Giménez

Santiago Giménez
AC Milan
Team: Milan
Leeftijd: 24 jaar (18 apr. 2001)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Milan
9
0
2024/2025
Milan
14
5
2024/2025
Feyenoord
11
7
2023/2024
Feyenoord
30
23

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Man City
11
15
22
3
Chelsea
11
10
20
4
Sunderland
11
4
19
5
Spurs
11
9
18
6
Aston Villa
11
3
18

Complete Stand

