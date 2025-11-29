De Britse media zijn zeer lovend over het optreden van in het duel tussen Sunderland en Bournemouth (3-2). De spits nam als invaller de winnende treffer voor zijn rekening. Ook de trefzekere wordt bejubeld.

Sunderland begon zaterdag zwak aan het duel met Bournemouth. Na een kwartier keken The Black Cats tegen een 0-2 achterstand aan. Door doelpunten van Enzo Le Fee, Traoré en Brobbey wist de Engelse promovendus toch de drie punten te pakken. Daardoor staat Sunderland voorlopig op de vierde plaats in de Premier League.

De BBC zag Brobbey opvallen. “Hij werd de held van Sunderland toen hij zijn tweede goal voor de club binnenkopte”, klinkt het. De voormalig Ajacied krijgt van de Sunderland Echo een 8 voor zijn invalbeurt. “Had enorm veel impact. Een constante doorn in het oog van Bournemouth en zijn kopbal was geweldig. Hij leunde naar achter om de bal naar de korte hoek te sturen.”

Ook het regionale Chronicle Live beoordeelt Brobbey met een 8. “Hij kreeg een kans binnen een minuut van zijn invalbeurt. Pakte zijn kans toen die kwam, door bij de eerste paal raak te koppen.” Volgens fanmedium Roker Report heeft de spits zijn doelpunt te danken aan zijn kracht. “Daardoor kon hij de verdediger bij zich weghouden. Hij gaf de verdediging van Bournemouth geen rust en verdient een basisplaats.” De website geeft Brobbey een 7.

Eerste goal van Traoré

Voor Traoré was het zijn eerste treffer voor Sunderland sinds hij overkwam van Ajax. “Hij speelde goed samen met Le Fee en zorgde voor meerdere gevaarlijke loopacties”, stelt Roker Report, dat hem een 8 geeft. Sunderland Echo vond het ‘geen eenvoudig optreden om te beoordelen’ van Traoré. “Hij lette niet op bij de tweede goal van Bournemouth. Was continu gevaarlijk zonder af te ronden, maar maakte een goede goal aan het begin van de tweede helft. Hij kan frustrerend zijn, maar heeft echt kwaliteit”, zo schrijft de lokale krant, die hem beoordeelt met een 7.