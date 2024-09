Justin Kluivert krijgt concrete vraag en is eerlijk over een terugkeer bij Ajax

zou ooit graag willen terugkeren bij Ajax. Het jeugdproduct van de Amsterdammers staat momenteel in Engeland onder contract bij Bournemouth, maar staat er voor open om in de toekomst terug te keren in de Johan Cruijff ArenA.

Kluivert is te gast in het programma van presentator JayJay Boske: De auto van. De 25-jarige voetballer wordt door Boske naar verschillende onderwerpen gevraagd, waaronder naar Ajax, de club waar Kluivert zich heeft ontwikkeld tot een profvoetballer: "Zou je ooit nog terug willen keren bij Ajax?", vraagt presentator JayJay Boske aan de geboren Zaandammer: "Tuurlijk. Dat is toch prachtig", reageert Kluivert.

De voetballer van het Engelse Bournemouth legt uit dat hij zijn liefde voor Ajax niet is verloren: "Als mensen mij vragen van: welke club support je? Altijd zou ik Ajax zeggen. Ik voetbalde bij Ajax sinds ik zeven of acht jaar ben. Hoe mooi is het dat je dat kan zeggen? Ik ben opgegroeid in de stad, wat is er mooier dan dat?", vraagt de aanvaller zich hardop af.

Een overstap lijkt voorlopig nog niet aan de orde, aangezien Kluivert het goed doet in de Premier League. Ajax-supporters kunnen zich er in ieder geval op verheugen dat de linksbuiten - als het aan Kluivert zelf ligt - terug zal keren in het rood-wit.

