Van Dijk verklapt welke twee woorden hij naar scheidsrechter Fähndrich riep

baalt van zijn rode kaart in de wedstrijd tussen Hongarije en Nederland. De aanvoerder van Oranje ontving twee gele kaarten in een tijdsbestek van tweeënhalve minuut. Hij is daardoor ook geschorst voor de komende wedstrijd tegen Duitsland.

Van Dijk kreeg gele kaarten in minuut 77 en 79. Op dat moment stond Hongarije met 1-0 voor. Uiteindelijk wist Oranje met tien man nog een punt uit het vuur te slepen, dankzij een kopdoelpunt van Denzel Dumfries. “Je wilt natuurlijk nooit van het veld gestuurd worden en zeker niet op deze manier. Maar ik ben wel trots op hoe de jongens uiteindelijk nog een resultaat kunnen halen”, zegt Van Dijk tegen de NOS.

Artikel gaat verder onder video

Eerst ging Van Dijk op de bon voor aanmerkingen op de arbitrage na een overtreding van Attila Fiola op Donyell Malen. Als aanvoerder mag hij weliswaar in gesprek met de scheidsrechter, maar Lukas Fähndrich vond dat hij zich te fel liet gaan. Ruim twee minuten later beging Van Dijk in de ogen van de Zwitserse arbiter een overtreding op Kevin Csoboth die een gele kaart waard was.

Van Dijk riep 'last man'

Van Dijk vertelt wat hij richting de scheidsrechter schreeuwde, voordat hij zijn eerste prent kreeg. “Ik zei eerst ‘last man’, oftewel doorgebroken speler. Ik vond het rood.” Fiola kwam weg met een gele kaart. “Er was totaal geen intentie om de bal te spelen. Bij het tweede moment gaf ik hem wel een reden om een gele kaart te geven. Voor mijn gevoel raakte ik eerst wel de bal. Maar het was wel een reden om een tweede gele kaart te geven.”

“Vooral die eerste gele kaart begrijp ik persoonlijk helemaal niet”, vervolgt de verdediger. “Je wordt er heel vaak op geattendeerd dat wij als aanvoerders degenen zijn die mogen communiceren. Als we achterstaan, kom ik natuurlijk niet op m’n dooie gemak naar de scheidsrechter om mijn zegje te doen. Ik heb het op een respectvolle manier gedaan. Ik vond dat er in die fase wel meer discutabele beslissingen waren."

