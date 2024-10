Van Hooijdonk geeft na 18 maanden toe: 'Van der Vaart zag het goed, hij was een van de eersten'

Pierre van Hooijdonk geeft Rafael van der Vaart met terugwerkende kracht gelijk over . In het verleden gaf Van der Vaart al hoog op van Timber, maar Van Hooijdonk was nog niet overtuigd. Op de avond waarop Timber zijn basisdebuut maakt bij het Nederlands elftal, moet Van Hooijdonk toegeven dat zijn collega een punt had.

In mei 2023 zei Van der Vaart dat Timber de middenvelder was met de meeste potentie bij Feyenoord. Een opvallende uitspraak, zeker omdat Feyenoord toen ook beschikte over Orkun Kökçü en Mats Wieffer. Van Hooijdonk noemde die uitspraak destijds ‘apart’, maar komt daar nu op terug. “Ik moet wel zeggen: Rafael was een van de eersten die deze richting van Timber voorspelde. Ikzelf had nog wel een beetje m’n twijfels. Maar jij (Van der Vaart, red.) bent eigenlijk vanaf het eerste moment van hem overtuigd geweest”, zegt Van Hooijdonk bij de NOS, voorafgaand aan de interland tussen Hongarije en Nederland.

Van der Vaart legt uit: “Het was een beetje een gek moment. Hij speelde natuurlijk geen minuut en Feyenoord werd kampioen. Ik vond het altijd wel een goede speler, maar het kwam er bij Feyenoord niet uit. Nu is hij waanzinnig goed geworden.”

Vrijdagavond gaat Van der Vaart goed letten op Timber, bij diens basisdebuut voor Oranje. “Ik kijk enorm uit naar de combinatie Gravenberch-Timber op het middenveld. Gravenberch is in topvorm en Timber beleeft ook wel een oké seizoen, ondanks dat zijn eigen ploeg (Feyenoord, red.) wat minder is. Ze hebben hun basisplaatsen verdiend en mogen het nu laten zien. Ik ben blij dat ze de kans krijgen. Ik ben heel erg benieuwd."

