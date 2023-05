Van Hooijdonk kan niet geloven wie Van der Vaart de meest talentvolle middenvelder van Feyenoord vindt

Rafael van der Vaart vindt Quinten Timber de middenvelder met de meeste potentie bij Feyenoord. Zondag maakte Timber met een invalbeurt tegen Excelsior (0-2 zege) zijn rentree na een afwezigheid van bijna drie maanden door blessureleed. Zijn ploeggenoten beleefden ondertussen uitstekende maanden en het verwondert Pierre van Hooijdonk dan ook dat de keuze van Van der Vaart op Timber valt.

In de uitzending van Studio Voetbal ontstond zondagavond een gesprek over het middenveld van Feyenoord. "Ik vind met name Kökçü beter gaan spelen aan de zijde van Wieffer. Wieffer maakte Kökçü beter, Timber deed dat niet echt", zei Van Hooijdonk, waarna NOS-journalist Jeroen Stekelenburg de rol van Sebastian Szymanski uitlichtte. "Die is ook complementair. Hij wordt weinig genoemd, maar dat is misschien nog de meest creatieve van de drie."

Daarna mengde Van der Van der Vaart zich in het gesprek.

💬 Van der Vaart: "De beste middenvelder in potentie is echt Timber. Dat is een beetje gek wat ik zeg."

💬 Van Hooijdonk: "Dat vind ik ook (gek, red.). Wat vind jij zo goed aan hem, wat is zijn specialiteit?"

💬 Van der Vaart: "Hij is dynamisch, zijn scorend vermogen moet omhoog maar hij krijgt de kansen wel…"

💬 Van Hooijdonk: "Je kunt toch niet zeggen dat hij scorend vermogen heeft?"

💬 Van der Vaart: "Dat zeg ik toch ook niet."

💬 Van Hooijdonk: "Twee goals gemaakt dit seizoen. Ik vraag naar zijn sterke punten."

💬 Van der Vaart: "Ik zeg: hij komt tot kansen, maar het scoren lukt nog niet helemaal."

💬 Van Hooijdonk: "Dat is scorend vermogen."

Van der Vaart kon zich niet vinden in die uitspraak van Van Hooijdonk. "Ik zeg toch niet dat hij scorend vermogen heeft. Heb ik dat gezegd? Het moet omhoog", verduidelijkte de voormalig middenvelder. "Hij maakt vaak de actie naar de goal. Vandaag zag je 'm wegdraaien en passen. Ik denk dat hij de allerbeste middenvelder is, maar het seizoen is voor hem niet zo gelopen als gehoopt."

Van Hooijdonk was nog niet overtuigd. "Ik vind het apart. Het type speler dat jij vaak goed vindt… Dat zie ik niet in Timber. Ik zou denken dat jij eerder een type Wieffer waardeert. Die ziet het spel sneller dan Timber. Ik vind dat Timber heel vaak z'n lichaam moet gebruiken om een paar seconden extra tijd te krijgen en de oplossing te vinden. Szymanski daarentegen heeft ook een extra oog, kan iemand wegsteken en heeft een fantastisch afstandsschot. Kökçü staat buiten kijf. Dus dat jij hem van deze vier middenvelders de nummer-één-positie toedicht…"

Van der Vaart liet andermaal weten dat hij dat niet bedoelde. "Nee, ik denk dat hij de meeste potentie heeft. Over Wieffer heb ik altijd gezegd dat ik het een tempootje te laag vind. Vandaag had hij meer ruimte. Het kunstgras was natuurlijk verschrikkelijk, maar hij schoot elke bal over de zijlijn. Bij Timber zie ik de kwaliteit ervan afdruipen, het komt er alleen nog niet uit."