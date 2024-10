Van der Gijp voorziet Koeman van advies: ‘Afbellen, wat moet je ermee?’

Het Nederlands elftal speelt vrijdagavond in het kader van de Nations League een uitwedstrijd tegen Hongarije. Als het aan René van der Gijp had gelegen, zou het hele toernooi niet doorgaan in een poging spelers minder te belasten.

Bij Vandaag Inside krijgt Van der Gijp de vraag of hij vrijdagavond naar Oranje gaat kijken. “Daar zit toch niemand op te wachten”, reageert hij stellig. “Helemaal niemand!” Tafelgast Hélène Hendriks stelt vervolgens dat het wel een belangrijk duel is, aangezien Nederland bij een zege wel zo goed als zeker in de kwartfinale van het toernooi staat. “Dat weet ik”, antwoordt de voormalig voetballer.

Toch denkt Van der Gijp dat hij niet de enige is die niet op de Nations League-wedstrijden zit te wachten. “De trainers die hun spelers zien spelen denken: ‘Als ze maar heel blijven’. Wat moet je ermee verder?” De voormalig buitenspeler vraagt vervolgens of de selectie van Oranje al in Hongarije is. “Anders zou je nog af kunnen bellen. Maar je bent er nu toch, dan kun je net zo goed spelen.”

Oranje komt gewoon op tv

Wilfred Genee vraagt zich vervolgens af of het duel wel uitgezonden zal worden, wat Hendriks beaamt. “Dat moeten ze ook niet doen, zonde eigenlijk”, antwoordt de presentator vervolgens. Het duel van Oranje in Boedapest begint vrijdagavond om 20.45 uur en is te zien via NPO 3.

