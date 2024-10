Duidelijke voorkeur voor spits in Oranje: 'Heel lastig voor tegenstanders om grip te krijgen'

Ronald Koeman moet op dit moment kiezen tussen twee verschillende soorten spitsen bij Oranje: en . Khalid Boulahrouz heeft een duidelijke voorkeur voor een van de twee, zo vertelt hij bij Ziggo.

De analist legt eerst wat de Ajacied uniek maakt. "Brobbey is een hele sterke spits, behoorlijk dynamisch. Met hem in de combinatie kun je heel mooie dingen doen. Alleen vertraagt Brobbey het spel wel een beetje."

Boulahrouz ziet liever de spits van Manchester United aan het werk. "Ik vind Zirkzee wat completer, voor het spel wat Nederland nu wil spelen. Hij laat zich heel vaak inzakken, wat tegenstanders bindt. Meer dynamiek, het spel gaat wat sneller. Het is heel erg lastig voor een verdediger om daar grip op te krijgen."

Volgens de oud-verdediger kun je een speler als Brobbey makkelijker 'uitschakelen' dan Zirkzee. "Als je vaak met je directe tegenstander in duel komt, leer je daar ook van. Je kan voor hem komen, trucjes uitvoeren om hem uit balans te brengen, of een bal wegtikken. Bij Zirkzee is dat gewoon veel lastiger." Het is overigens nog niet duidelijk met welke spits Koeman vrijdag zal starten.

