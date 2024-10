Opstelling Oranje: Koeman kiest zijn spits en geeft vertrouwen aan basisdebutant

De opstelling van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijd in en tegen Hongarije is bekend. Bondscoach Ronald Koeman komt niet met grote verrassingen in zijn basiself.

In de aanloop naar de wedstrijd in Boedapest was de invulling van de spitspositie het grootste vraagteken bij Oranje. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Joshua Zirkzee, waardoor Brian Brobbey plaatsneemt op de bank.

In de achterhoede heeft Koeman te maken met een aantal blessures. Zo raakte Nathan Aké afgelopen interlandperiode geblesseerd, terwijl ook Jurriën Timber moest afhaken. Tegelijkertijd is Matthijs de Ligt uit vorm. In de vorige interland tegen Duitsland hadden Aké en De Ligt nog een basisplaats. Nu spelen Micky van de Ven en Stefan de Vrij in hun plaats.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp voorziet Koeman van advies: ‘Afbellen, wat moet je ermee?’

Op het middenveld ontbreken onder meer Jerdy Schouten, Joey Veerman en Teun Koopmeiners. Daardoor zit de bondscoach niet heel ruim in de keuzes. Het middenrif wordt gevormd door Ryan Gravenberch, Quinten Timber en Tijjani Reijnders. Voor Timber is het zijn basisdebuut bij Oranje.

Opstelling Hongarije:

Dibusz; Nikitscher, Dardai, Orban; Bolla, Nagy, Schafer, Fiola; Sallai, Szoboszlai; Varga

Opstelling Nederland:

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Reijnders, Gravenberch, Timber; Simons, Zirkzee, Gakpo.

Wat verwacht je dan Hongarije - Nederland? Laden... 12.7% Winst Hongarije 11.7% Gelijkspel 75.7% Winst Nederland 497 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Duidelijke voorkeur voor spits in Oranje: 'Heel lastig voor tegenstanders om grip te krijgen'

Khalid Boulahrouz vertelt wie in zijn ogen de spitspositie moet bekleden bij Oranje.