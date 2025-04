'Dat maakt de transfer van Steijn naar Feyenoord verrassend'

is vanaf volgend seizoen speler van Feyenoord, maar volgens oud-speler van de club Pierre van Hooijdonk is dat een verrassende transfer. Feyenoord heeft al een speler rondlopen op de positie van Steijn, is de gedachte van Van Hooijdonk.

In Studio Voetbal wordt de transfer van Steijn naar Feyenoord besproken. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt: “Als we dan verder kijken, Pierre, wie wordt dan het kind van de rekening bij Feyenoord, na deze transfer?”

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk, ooit UEFA Cup-winnaar met Feyenoord, begint te beredeneren: “Steijn kan op één positie spelen en dat is de nummer 10-positie. En daar speelt op dit moment Antoni Milambo bij Feyenoord. Dat maakt het voor mij ook wel een verrassende transfer. Ik snap ook wel dat je bij Feyenoord zijn doelpunten krijgt.” Steijn is op het moment topscorer van de Eredivisie met 23 doelpunten.

LEES OOK: Feyenoord meldt zich na landstitel Liverpool

De voormalig spits ziet potentie in Milambo: “Maar deze jongen is twintig jaar. Steijn is 23. Hij (Milambo, red.) is bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord en daar heeft een aantal goede wedstrijden bij gezeten. Ook wat mindere, maar hij heeft Europees een beetje naam gemaakt in de wedstrijd tegen Benfica.” Van Hooijdonk concludeert: “Die gaan elkaar wel in de weg zitten, lijkt mij.”

Ibrahim Afellay kan wel begrijpen wat zijn collega-analist zegt over Milambo: “Zoals hij het schetst, dan valt er wat voor te zeggen, natuurlijk. Het is een jongen die wel in een vormdip heeft gezeten, wat logisch is voor een jonge speler. Kijk, hij (Milambo, red.) komt nu wel in een situatie terecht waarin hij zijn talent moet gaan bevestigen, dat hij het keer op keer moet gaan laten zien. Bij een club als Feyenoord heb je te maken met concurrentie. Maar ja, ongetwijfeld, als je een speler voor tien miljoen gaat halen, haal je hem niet voor de bank. Dus hij (Milambo,) zal in eerste instantie vanaf de bank gaan komen."

