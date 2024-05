Oranjespeler keek verloren WK-finale pas in 2020 terug: ‘Het doet nog steeds heel veel met me’

Edson Braafheid speelde in 2010 mee in de WK-finale tegen Spanje. De linksback heeft nog steeds moeite met het mislopen van de wereldtitel, zo geeft hij aan in een interview met FCUpdate.nl. Braafheid vertelt dat hij liefst tien jaar na datum voor het eerst kon kijken naar de verloren finale.

“De allereerste keer dat ik beelden van de wedstrijd terug heb gekeken, is tien jaar daarna. Op een jubileum”, is de inmiddels geroutineerde voetballer eerlijk. “Dat deed nog steeds heel veel met me. Heel fijn pijn, omdat je zó dichtbij bent. Je mocht die titel bijna vier jaar met je meedragen”, gaat Braafheid verder.

Artikel gaat verder onder video

“Af en toe denk ik daar nog wel eens aan. Maar het is jammer. Vier jaar lang de geschiedenisboeken in als de beste, als WK-winnaar. Iets waar elke voetballer van droomt: om de beste van de wereld te zijn”, zegt de voormalig speler van FC Twente en Bayern München. “Op een grote teen na waren wij dat, man”, sluit hij af.

Braafheid maakte in 2010 deel uit van de WK-selectie onder trainer Bart van Marwijk. In de finale tegen Spanje mocht de linksback na 71 minuten zijn opwachting maken in de plek van Giovanni van Bronckhorst. Tegenover FCUpdate.nl staat hij uitgebreid stil bij de WK-campagne van het Nederlands elftal.

Bekijk het volledige interview met Edson Braafheid, waarin hij zijn hele verhaal vertelt over het WK van 2010, via ons YouTube-kanaal!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jansma: ‘Ik ga iets geks zeggen: ik ben fan en verwacht hem in de basis op het EK’

Kees Jansma weet wie hoe dan ook moet spelen op het EK bij Oranje.