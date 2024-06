Viervoudig Oranje-international Willy Dullens op 79-jarige leeftijd overleden

Viervoudig Oranje-international Willy Dullens is op 79-jarige leeftijd overleden, zo maakt zijn vroegere club Fortuna Sittard zondagochtend bekend. De Limburger gold in de jaren '60 van de vorige eeuw als een van de grootste talenten in het Nederlandse voetbal voordat een zware knieblessure een veel te vroeg einde maakte aan zijn carrière.

Dullens brak vanuit de eigen jeugd door bij Sittardia, een van de voorlopers van het huidige Fortuna. Na zijn debuut in het seizoen 1963/64 wist hij met die club tot twee keer toe te promoveren naar de Eredivisie. Bij de tweede keer, in 1966, werd hij als eerste divisiespeler uitgeroepen tot voetballer van het jaar, een unicum in het Nederlands voetbal. Johan Cruijff liet zich daarbij ontvallen dat Dullens technisch misschien nog wel beter was dan hijzelf.

Dullens debuteerde in april 1966 in het Nederlands elftal, in een oefenwedstrijd tegen België. Oranje won met 3-1, Dullens fungeerde als aangever bij de laatste Nederlandse treffer van Willy van der Kuijlen, die links van hem staat op bovenstaande foto. De Limburgse middenvelder zou uiteindelijk tot vier interlands komen, voordat een zware knieblessure in 1968 een vroegtijdig einde maakte aan zijn veelbelovende carrière. Ajax speelde een jaar later een benefietwedstrijd in het Olympisch Stadion tegen het Duitse Alemannia Aachen.

Met het geld dat dat duel opbracht opende Dullens later een eigen kapperszaak in Sittard. Toch keerde hij begin deze eeuw terug in het voetbal, als technisch adviseur bij Fortuna. Later vervulde hij diezelfde functie drie jaar bij VVV-Venlo, voordat hij in 2013 terugkeerde bij Fortuna. De afgelopen jaren kampte Dullens met beginnende dementie.