Van der Vaart ziet problemen bij Oranje: ‘Zo’n speler wil je er altijd bij hebben’

Rafael van der Vaart begrijpt niet dat sommige mensen het ontbreken van in Oranje geen probleem vinden. Volgens de oud-voetballer is de middenvelder van FC Barcelona van onschatbare waarde voor het Nederlands elftal.

“Hoe goed je de kwaliteiten van deze Oranje-selectie ook vindt, het afhaken van Frenkie blijft in mijn ogen een enorme aderlating”, begint Van der Vaart in zijn column in De Telegraaf. “Ik weet dat er kritiek is op zijn rendement, te weinig goals, te weinig assists, die vindt dit en die vindt dat van hem. Frenkie is gewoon een weergaloze middenvelder. Nooit bang, heeft altijd rust aan de bal, kan drie man uitspelen met een dribbel en staat bij Barcelona elke wedstrijd in de basis. Dan vragen mensen, gaan we hem echt missen nu? Zo’n speler, een topvoetballer van Barcelona, wil je er altijd bij hebben.”

Artikel gaat verder onder video

Voor de voormalig middenvelder kwam het afhaken van De Jong niet als een verrassing. “Want ik heb zelf flinke enkelblessures gehad. Je kunt wel voetballen, maar je bent niet honderd procent. Je kan vaak door de pijn heen spelen en dat doe je dan voor je club of land. De dagen na een wedstrijd verga je van de pijn, het is verschrikkelijk. Daarom is het heel moeilijk om er goed van te herstellen.”

Van der Vaart ziet Oranje het liefst met een echte nummer tien spelen, maar verwacht niet dat dit gaat gebeuren. “Het zal nu waarschijnlijk een linie worden zoals tegen IJsland met Jerdy Schouten, Joey Veerman en Tijjani Reijnders. Maar dan mis je wel een speler die als nummer 10 aansluit in de zestien en kan scoren. Maar Reijnders is niet meer uit de basis weg te denken. Hij heeft zich ook bij AC Milan op het hoogste niveau bewezen.” Toch ziet hij ook een andere mogelijkheid op het middenveld. “Koeman zou ook zomaar voor een middenveld met Reijnders, Veerman en Wijnaldum kunnen kiezen zoals in de tweede helft tegen IJsland. Dan speelt Reijnders meer op zijn eigen positie en heb je meer een nummer 10 met aansluiting naar de aanval”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.