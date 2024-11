Oranje gaat gemis basisspeler ‘zeker voelen’: ‘In potentie nog steeds een wereldtopper’

Ronald Koeman kan in de laatste interlands van dit kalenderjaar geen beroep doen op . De smaakmaker van RB Leipzig heeft een enkelblessure en moet daardoor de duels met Hongarije en Bosnië-Herzegovina aan zich voorbij laten gaan. Hoewel Simons in het Nederlands elftal zijn stempel nog niet heeft kunnen drukken, verwacht oud-international Andwelé Slory dat de formatie van Koeman de aanvallende middenvelder zeker gaat missen.

Simons maakte in de zomer van 2023 op huurbasis de overstap van Paris Saint-Germain naar RB Leipzig. Die pakte uitstekend uit. De oud-speler van PSV was in zijn eerste seizoen in Duitsland in 43 officiële wedstrijden goed voor tien doelpunten en vijftien assists. In het shirt van het Nederlands elftal wilde het echter niet vlotten. Er werd in de aanloop naar het Europees Kampioenschap in Duitsland veel van Simons verwacht, maar ondanks het oneindige vertrouwen van Koeman kon hij niet echt potten breken, al maakte hij wel een geweldige goal in de halve finale tegen Engeland.

Simons was in september trefzeker in de thuiswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina en had vervolgens ook in de daaropvolgende drie Nations League-duels een basisplaats, maar ontbreekt dus in de laatste twee interlands van dit kalenderjaar. Slory denkt dat het Nederlands elftal het gemis van Simons zeker gaat voelen. “Ik vind hem in potentie nog steeds een wereldtopper”, zo vertelt de tweevoudig oud-international in gesprek met Mee Met Oranje. “Hij is nog hartstikke jong, maar heeft in de Bundesliga en bij PSV veel indruk gemaakt. Xavi is bij Oranje niet altijd even gelukkig, maar hij speelt op intuïtie en daar houd ik van.”

Wie moet Simons vervangen?

Koeman ziet in Simons vooral een rechtsbuiten. Op die positie speelde de smaakmaker van RB Leipzig in de laatste vier interlands. De bondscoach zal dus op zoek moeten naar een ‘nieuwe’ rechtsbuiten. Wie Simons moet gaan vervangen tegen Hongarije en Bosnië-Herzegovina is volgens Slory afhankelijk van het systeem waarin Oranje gaat aantreden. “Bij een 433-opstelling zou ik voor Malen gaan, maar bij een 352-opstelling kies ik Jeremie Frimpong”, zo leest het. Slory prijst Donyell Malen vooral om zijn diepgang. “Hij is in mijn ogen ondergewaardeerd. Bovendien heeft hij een goede wisselwerking met rechtsback Denzel Dumfries. Frimpong is ook erg snel en verzaakt niet in zijn verdedigende aspect.” Maar volgens Slory bestaat er geen twijfel over wie de eerste keus is én moet zijn op de rechtsbackpositie. “Dumfries is mijn eerste, tweede en derde keus.”

Donyell Malen is de logische vervanger van Xavi Simons Laden... 84.9% Eens 15.1% Oneens 86 stemmen

