Xavi Simons baalt als een stekker van zijn teamgenoot en kan het niet geloven

had afgelopen zaterdag met een doelpunt weliswaar een belangrijk aandeel in de 0-2 zege van RB Leipzig op bezoek bij FSV Mainz 05, maar de Nederlander liep zeker niet de hele wedstrijd met een grote glimlach op zijn gezicht. Integendeel zelfs. Simons baalde halverwege de tweede helft enorm van een egoïstische actie van zijn ploeggenoot .

Sesko was in het afgelopen seizoen een van de grote revelaties in de Bundesliga. Hij was in 31 duels goed voor veertien doelpunten en twee assists. In de Champions League én DFB-Pokal kwam hij tweemaal tot scoren. De ogen zijn dit seizoen dan ook op hem gericht. Sesko stelt tot op heden niet teleur. In de Bundesliga staat de teller na zeven wedstrijden op twee doelpunten en twee assists, in de competitiefase van de Champions League was het zelfs al driemaal raak.

Maar in de uitwedstrijd tegen FSV Mainz 05 had de 21-jarige aanvaller uit Slovenië het vizier duidelijk niet op scherp staan. Sesko kreeg in de tweede helft twee grote mogelijkheden om zijn seizoenstotaal op te krikken en de overwinning van RB Leipzig er nog wat duidelijker op te maken, maar die waren niet aan hem besteed. In minuut 70 ging Sesko na onverklaarbaar balverlies van een speler van FSV Mainz 05 voor het eerst alleen op het doel af. Hij had een vrije doortocht en Simons sprintte rechts van hem met hem mee. De Nederlander stond er uiteindelijk een stuk beter voor, maar Sesko zag zijn teamgenoot over het hoofd of weigerde simpelweg de bal af te geven.

En daar baalde Simons ongelooflijk van. Op een filmpje van de eerste grote kans voor Sesko in de tweede helft is duidelijk te zien dat Simons niet blij is met de spits. Hij maakt met hand- en armgebaren duidelijk dat Sesko de bal natuurlijk ‘gewoon’ had moeten afspelen. Dat deed de Sloveen dus niet. Gelukkig voor RB Leipzig en Sesko hadden zijn gemiste kansen geen invloed op het restant van de wedstrijd. RB Leipzig won met 0-2 dankzij doelpunten van Simons en Willi Orbán in de eerste helft. Sesko werd overigens na 74 minuten naar de kant gehaald, Simons haalde het laatste fluitsignaal wél.

