Geen Van Dijk en De Jong: alles bij Oranje wijst op deze aanvoerder tegen Bosnië-Herzegovina

Wie draagt dinsdagavond de aanvoerdersband bij het Nederlands elftal? Ronald Koeman doet in de uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina geen beroep op en , die deze interlandperiode respectievelijk eerste en tweede aanvoerder waren. In oktober, toen Koeman naast Van Dijk en De Jong ook Nathan Aké moest missen, kreeg de band om zijn armen. Draagt hij ‘m in de laatste groepswedstrijd in de Nations League opnieuw?

Toen Van Dijk op vrijdag 11 oktober in de uitwedstrijd tegen Hongarije zijn tweede gele en dus een rode kaart pakte, wist Koeman dat hij voor de kraker tegen Duitsland niet alleen een wijziging in de achterhoede moest doorvoeren, maar ook dat hij een nieuwe aanvoerder moest gaan aanwijzen. De bondscoach liet zich er in de aanloop naar de ontmoeting in München kort maar krachtig over uit. “Het zal degene zijn met de meeste caps”, zo klonk het. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, na Van Dijk de spelers met de meeste interlands, hadden een basisplaats tegen Hongarije, maar Koeman liet nog in het midden of zij ook tegen Duitsland zouden gaan starten.

Dat was het geval, waardoor de band om de arm van De Vrij ging. De verdediger van Internazionale schuift maandagavond naast Koeman aan voor de persconferentie ter vooruitblik op de ontmoeting met Bosnië-Herzegovina. Daarmee gaf de bondscoach al een tipje van de sluier, want de speler die zijn opwachting maakt op de persconferentie is normaal gesproken zeker van een plek bij de eerste elf. Dat zou in dit geval betekenen dat De Vrij dinsdagavond opnieuw de aanvoerdersband draagt. Hij speelde tot op heden 72 interlands, Dumfries 63.

De KNVB maakte maandagmorgen bekend dat Van Dijk en De Jong niet tot de selectie behoren voor het laatste duel in de groepsfase van de Nations League. Van Dijk is de eerste aanvoerder van Oranje. De Jong normaal gesproken de derde, maar doordat reserve-captain Nathan Aké deze interlandperiode niet van de partij is, schoof De Jong een plekje door. “Frenkie was drie, maar als het constant verandert is uiteindelijk de makkelijkste keuze degene met de meeste caps”, zo sprak Koeman vrijdag nog tijdens zijn perspraatje naar aanleiding van het duel met Hongarije. Alles wijst er dus op dat De Vrij tegen Bosnië-Herzegovina de aanvoerder van het Nederlands elftal zal zijn.

Stefan de Vrij is bij afwezigheid van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong een logische aanvoerder Laden... 89.5% Eens 10.5% Oneens 124 stemmen

