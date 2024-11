Persconferentiegenoot Koeman bekend: bondscoach voert minimaal één wijziging door

zal dinsdagavond niet opnieuw starten voor het Nederlands elftal. De centrale verdediger van Brighton & Hove Albion wordt gepasseerd en komt in zijn plaats. De Vrij zit namelijk maandagavond naast Ronald Koeman bij de persconferentie, weet De Telegraaf.

In de overwinning op Hongarije (4-0) maakte Van Hecke zijn basisdebuut voor Oranje. Ondanks een flink slippertje in de eerste paar minuten speelde de verdediger een gedegen wedstrijd naast aanvoerder Virgil van Dijk. Door de overwinning in Amsterdam is het Nederlands elftal verzekerd van een plek in de volgende ronde van de Nations League.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hanegem komt op voor speler Oranje: 'Het is een rare kwibus, maar...'

Het duel van aankomende dinsdag, uit tegen Bosnië-Herzegovina, kan de eindstand in de Nations League-groep van Oranje niet meer veranderen. Daardoor kan Koeman dingen uitproberen en worden er veel wisselingen verwacht. Door de keuze voor De Vrij als persconferentiegenoot van de bondscoach is één wissel al duidelijk. De verdediger van Inter zal hoogstwaarschijnlijk naast Van Dijk in het centrum spelen.

Op het afgelopen EK was De Vrij een basisspeler en ook tijdens de interlands met Hongarije en Duitsland in oktober was dat het geval. Van Hecke kreeg zaterdag de voorkeur, maar mag dinsdag weer op de bank plaatsnemen, mits er binnen nu en dinsdag niks geks met De Vrij gebeurt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman niet blij met twee spelers en laat dat duidelijk merken

Ronald Koeman was zichtbaar niet blij met het feit dat niet Wout Weghorst maar Cody Gakpo de tweede strafschop van het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Hongarije voor zijn rekening nam.