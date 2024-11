Ronald Koeman niet blij met twee spelers en laat dat duidelijk merken

Ronald Koeman was zichtbaar niet blij met het feit dat niet maar de tweede strafschop van het Nederlands elftal in de thuiswedstrijd tegen Hongarije voor zijn rekening nam. Oranje kreeg in de eerste helft van de ontmoeting in de Nations League twee strafschoppen. Weghorst nam de eerste voor zijn rekening en schoot die binnen, bij de tweede eiste Gakpo de bal op. Koeman stak zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken, maar zag Gakpo zijn pingel gelukkig wel ‘gewoon’ verzilveren.

Volg de ontmoeting tussen Nederland en Hongarije hier live!

Artikel gaat verder onder video

De invulling van de spitspositie bij het Nederlands elftal was in de aanloop naar het duel met Hongarije hét onderwerp van gesprek. Joshua Zirkzee en Brian Brobbey kregen tijdens de voorgaande interlandperiodes om de beurt het vertrouwen van Koeman, die vorige maand geen beroep kon doen op de destijds niet fitte Weghorst. Laatstgenoemde keerde voor de duels met Hongarije en Bosnië-Herzegovina terug in de selectie en verscheen zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA meteen aan de aftrap.

Weghorst liet zich meteen gelden. Kort na het medisch noodgeval van de Hongaarse assistent Ádám Szalai, die onwel was geworden voor de reservebank, mocht Oranje vrijwel meteen een strafschop nemen. De scheidsrechter werd door de VAR in zijn oor gefluisterd dat hij naar de zijkant moest komen omdat er een handsbal was geconstateerd. De bal ging vervolgens op de stip en Weghorst schoot Oranje vanaf elf meter op voorsprong. In de slotfase van de eerste helft mocht het Nederlands elftal opnieuw een strafschop nemen. De uitgelezen kans voor Weghorst op zijn tweede, maar het was niet de spits van Ajax maar Gakpo die achter de bal ging staan.

Dat was duidelijk niet de afspraak. Koeman reageerde vanaf de zijkant verontwaardigd op het feit dat Gakpo de strafschop opeiste. Dat bleef niet onopgemerkt. “Hoe dan? Koeman is controle kwijt over zijn team”, zo schrijft iemand op X. Anderen denken dat Gakpo ‘geen zin’ had in een nieuwe ‘overdreven’ celebration van Weghorst. Laatstgenoemde besloot na zijn benutte strafschop uitbundig te juichen, ondanks wat er kort daarvoor was gebeurd bij de reservebank van Hongarije. Weghorst krijgt veel kritiek voor zijn reactie na zijn treffer.

Looks like Cody Gakpo taking the penalty wasn't the plan.. as the reaction from Ronald Koeman confirms.



But luckily he scored. pic.twitter.com/knJ8yp20kK — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) November 16, 2024 It seems that Cody Gakpo taking the penalty instead of Weghorst wasn't the plan....



You can tell from Ronald Koeman's reaction. pic.twitter.com/jkuQdf53xI — Football Xtra™ (@FootballXtra0) November 16, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Denzel Dumfries krijgt grote complimenten voor gedrag tijdens medisch ongeval Hongarije

Een fraai gebaar van Oranje-speler Denzel Dumfries, tijdens het medische noodgeval op de bank van Hongarije.