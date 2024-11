Ádám Szalai (36) afgevoerd naar AMC tijdens Nederland - Hongarije

De persoon die zaterdagavond in de openingsfase van de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Hongarije is gereanimeerd betreft Ádám Szalai. Dat meldden verschillende media, waaronder het Hongaarse Origo, al vrij snel na het incident en is inmiddels ook bevestigd door de Hongaarse voetbalbond. Szalai zijn toestand is ‘stabiel en hij is bij bewustzijn.

Het treffen tussen Nederland en Hongarije in de Nations League was nog geen tien minuten onderweg toen de scheidsrechter zich vanwege een medisch ongeval op de reservebank van Hongarije genoodzaakt zag om de wedstrijd met onmiddellijke ingang stil te leggen. Een persoon werd vlak voor de reservebank gereanimeerd, zo meldde NOS-commentator Jeroen Grueter al snel. Het op dat moment uiteraard niet meteen duidelijk wie er precies werd gereanimeerd, maar onder meer Origo meldde al snel dat het om Ádám Szalai ging.

Dat is inmiddels ook bevestigd door de Hongaarse voetbalbond. “Szalai werd in de eerste minuten van de wedstrijd onwel, maar zijn toestand is stabiel en hij is bij bewustzijn. Een paar minuten geleden is hij voor onderzoek per ambulance naar een Amsterdams ziekenhuis vervoerd”, zo schreef de bond om 21.25 uur.

Szalai is een voormalig profvoetballer. Hij zette in de zomer van 2023 een streep onder zijn actieve spelersloopbaan. Hij speelde voor onder meer Hoffenheim, Hannover 96 en FC Basel en droeg 86 keer het shirt van zijn land. Szalai was 26 keer trefzeker voor Hongarije en maakte onder meer onderdeel uit van de selectie voor het Europees Kampioenschap in 2021.

Szalai Ádám a Hollandia-Magyarország mérkőzés első perceiben rosszul lett, állapota azonban stabil, eszméleténél van. Percekkel ezelőtt mentővel elszállították az egyik amszterdami kórházba kivizsgálásra. — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 16, 2024 < blockquote class="twitter-tweet"> blockquote class="twitter-tweet"> Félbeszakadt a holland-magyar mérkőzés, miután Szalai Ádám rosszul lett a kispadon.



A holland televízió szerint Szalai Ádámot újra kellett éleszteni, a mérkőzés közel negyedórára megállt.



Egy ország izgul most érted. Hajrá, Ádám! 🙏❤️ pic.twitter.com/buRBlliXFR — Nemzeti Sport (@NSOnline) — Nemzeti Sport (@NSOnline) November 16, 2024

