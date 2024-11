Paniek bij Nederland - Hongarije: ‘Dit doet denken aan Christian Eriksen’

Paniek in de Johan Cruijff ArenA bij Nederland - Hongarije. Na zeven minuten voetballen werd het duel stilgelegd, vanwege een medische calamiteit. Een persoon werd vlak voor de reservebank van Hongarije gereanimeerd, meldde commentator Jeroen Grueter bij de NOS.

“Er is consternatie bij de bank van Hongarije”, merkte Grueter op. “Daar is iemand onderuitgegaan en het ziet er heel ernstig uit. Het heeft alle schijn van een noodsituatie. De spelers worden erbij weggehouden, maar aan alles kun je aflezen dat iemand van de staf, of misschien een wisselspeler, er slecht aan toe is.”

Artikel gaat verder onder video

“Er wordt een menselijk cordon gemaakt, zoals we dat kennen van voorgaande momenten. Dan denken we terug aan de situatie rond Christian Eriksen tijdens het EK 2021. Opeens is voetbal niet meer belangrijk”, aldus Grueter.

Onduidelijk is wie er gereanimeerd werd. Grueter meldde na ongeveer acht minuten dat ambulancepersoneel de reanimatie heeft overgenomen van de EHBO.