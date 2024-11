Van Hooijdonk en Van der Vaart walgen van gedrag Weghorst na medisch ongeval: 'Verschrikkelijk'

heeft het Nederlands elftal zaterdagavond op voorsprong geschoten tegen Hongarije. De spits benutte een penalty, die direct was toegekend nadat de wedstrijd was onderbroken wegens een medisch noodgeval op de bank van Hongarije. Commentator Jeroen Grueter en analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart verbaasden zich over de uitbundige doelpuntviering van Weghorst.

De spits, die verrassenderwijs de voorkeur kreeg boven Brian Brobbey in de spitspositie, juichte op zijn bekende wijze, door een leeuw uit te beelden met zijn handen. Grueter reageerde: “Enige ingetogenheid bij het juichen, dat bleef eigenlijk achterwege. Dat had je mogen verwachten gezien de situatie. Maar goed, we hebben het er niet meer over.” Journalist Sjoerd Mossou schrijft dat Weghorst 'niet meer echt beduusd' was door de situatie. Van Hooijdonk bevestigde in de pauze dat hij en Van der Vaart walgden van het incident. "Allebei vonden we dat verschrikkelijk eigenlijk."

Van der Vaart: 'Buikpijn van Weghorst'

Van der Vaart reageerde: "Als je dan scoort en zó juicht als Wout Weghorst deed, dan krijg ik daar echt buikpijn van. Je ziet die andere spelers ook achter hem aan lopen en denken: oh, laten we hem maar volgen. Dit had minder gemogen.”

De penalty volgde direct nadat de wedstrijd ruim tien minuten stillag. Een Hongaar - naar verluidt Ádám Szalai – was naar de grond gegaan, moest behandeld worden op het veld en werd daarna afgevoerd naar het AMC in Amsterdam. Oranje kreeg een penalty na een VAR-check: middenvelder Tamás Nikitscher beging hands na een voorzet van Cody Gakpo, kort voor de onderbreking.

