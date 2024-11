Oranje grijpt naast international: ‘Dat gevoel zou ik niet krijgen bij het Wilhelmus’

werd geboren in Drachten, maar de 21-jarige vleugelaanvaller van FC Twente heeft reeds nu besloten om te bedanken voor het Nederlands elftal. Dat zegt hij deze week in de Inside The Box podcast.

Taha beschikt over zowel de Nederlandse als Marokkaanse nationaliteit. Hij debuteerde in maart 2023 in Marokko Onder-23 en speelde nog niet voor de A-ploeg, waardoor hij in principe nog zou kunnen switchen naar Oranje. De KNVB hoeft echter niet bij hem aan te kloppen. “Mijn keuze om voor Marokko te spelen is nu definitief. Daar heb ik ook altijd honderd procent achtergestaan”, zegt Taha.

“Natuurlijk, je bent in Nederland opgegroeid, je woont hier en je spreekt de taal. Alles wat je hebt, is eigenlijk hier. Maar ik heb altijd al voor Marokko willen spelen, vooral als je ziet wat ze de laatste jaren hebben gedaan, vooral op het WK. Het is mooi om te zien dat je vaderland het zo goed doet”, vervolgt Taha, verwijzend naar de vierde plaats die Marokko behaalde op het afgelopen WK.

Taha geeft aan dat het Marokkaanse volkslied meer losmaakt bij hem. “Toen ik opgeroepen werd voor Marokko en het volkslied moest zingen: dat gaf een ander gevoel, een gevoel dat ik niet zou krijgen bij het Wilhelmus. Het is de waarheid, zo denk ik oprecht. Vooral als je 50.000 man hoort zingen: dat is echt een ziek gevoel.”

Taha staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij FC Twente, dat destijds 1,2 miljoen euro betaalde aan PEC Zwolle voor de flankspeler. Veel indruk maakte hij nog niet in Enschedese dienst: na 29 wedstrijden in alle competities staat de teller pas op 3 doelpunten en 1 assists. Dit seizoen kwam Taha pas zes keer in actie, doordat hij in september zijn scheenbeen brak op de training.

