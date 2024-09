Flinke tegenvaller voor FC Twente: aanvaller loopt beenbreuk op tijdens training

FC Twente-trainer Joseph Oosting kan voorlopig geen beroep doen op . De aanvaller brak zondagochtend op de training zijn scheenbeen, meldt FC Twente via de officiële kanalen. Naar verluidt is de 21-jarige Taha minimaal een half jaar uit de running.

Taha kwam zaterdagavond in de wedstrijd tegen zijn oude werkgever PEC Zwolle (1-1) nog als invaller binnen de lijnen. Daags erna raakte hij op de training dus zwaar geblesseerd. Aangezien de transfermarkt gesloten is, kan FC Twente niet de markt op om een vervanger te halen voor Taha. Mogelijk is een transfervrije buitenspeler nog wel een optie, maar het is niet bekend of technisch directeur Arnold Bruggink dit van plan is.

De 21-jarige aanvaller was bij FC Twente bezig aan zijn tweede seizoen, nadat hij vorig jaar voor zo’n één miljoen euro is overgenomen van PEC Zwolle. De Marokkaans jeugdinternational was nog altijd in afwachting van zijn definitieve doorbraak en wist vooralsnog geen basisplaats af te dwingen onder trainer Joseph Oosting. Taha speelde vooralsnog 29 wedstrijden voor de Tukkers, waarin hij driemaal trefzeker was.

𝗕𝗹𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗬𝗼𝘂𝗻𝗲𝘀 𝗧𝗮𝗵𝗮



Younes Taha is de komende maanden niet inzetbaar voor FC Twente. De aanvaller liep gisteren een blessure op tijdens de training. Onderzoek heeft uitgewezen dat Taha een breuk in zijn scheenbeen heeft.



Younes, veel beterschap en sterkte met… pic.twitter.com/E9VSMZwYCq — FC Twente (@fctwente) September 16, 2024

