Joshua Brenet vindt half jaar na contractontbinding bij FC Twente nieuwe club

gaat aan de slag bij de Qatarese club Al-Rayyan, meldt De Twentsche Courant Tubantia. De dertigjarige rechtsachter was het afgelopen half jaar clubloos, nadat eind maart zijn contract bij FC Twente werd verscheurd.

Volgens het medium is Brenet inmiddels medisch gekeurd bij de club uit Qatar. De international van Curaçao gaat bij Al-Rayyan een handtekening zetten onder een verbintenis tot medio medio 2025. Daarmee heeft Brenet eindelijk zijn gewenste buitenlandse avontuur, waar hij in de zomer van 2023 al op hoopte, te pakken.

Brenet werd eind maart veroordeeld tot een maand cel nadat hij tweemaal had gereden zonder rijbewijs. Bovendien had de voormalig speler van PSV en FC Twente nog een voorwaardelijke straf openstaan voor het mishandelen van zijn vriendin. Ten tijde van de aanhoudingen voor het rijden zonder rijbewijs zat Brenet nog in zijn proeftijd. FC Twente besloot daarop zijn contract te ontbinden.

De rechtervleugelverdediger werd eerder deze week door ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen nog in verband met gebracht met Ajax. Zo zouden de Amsterdammers hebben geïnformeerd naar de diensten van Brenet. Volgens Voetbal International-verslaggever Tim Duijn zat de vork iets anders in de steel: de verdediger zou namelijk zijn aangeboden bij Ajax.

