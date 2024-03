Twente-back Joshua Brenet vier weken de cel in: 'Geen reden om rekening te houden met verzachtende omstandigheden'

De rechtbank in Almelo veroordeelt FC Twente-speler tot een celstraf van vier weken omdat hij tot twee keer toe achter het stuur van zijn auto kroop nadat hij zijn rijbewijs had moeten inleveren. De 30-jarige rechtsback krijgt er bovendien nog een taakstraf van 20 uur overheen, die stond nog voorwaardelijk uit na een eerdere veroordeling.

De tweevoudig Oranje-international was zelf niet bij de uitspraak van het vonnis aanwezig. "Tot ongenoegen van de officier van justitie en de rechtbank", schrijft het Algemeen Dagblad. Zo had de politierechter hem graag persoonlijk aan de tand gevoeld over zijn 'rammelende' verklaring: de verdediger zou namelijk hebben laten weten dat hij 'niet wist' dat zijn rijbewijs bij een verkeerscontrole in januari 2023 was ingetrokken.

Daarom zou Brenet tot twee keer toe 'gewoon' op pad zijn gegaan, terwijl het intrekken van het roze document overduidelijk uit de brieven die hij daarover ontving zou moeten zijn gebleken: "Er is geen enkele twijfel dat hij het niet wist. Dat hij naar de training moest is geen rechtvaardiging om wel te rijden", wordt de rechter door bovengenoemde krant geciteerd.

"Als je toch gaat rijden moet je op de blaren zitten. Hij heeft kennelijk geen oog voor de autoriteiten. Komt op mij over als doorvoetballen na rode kaart. Meneer is geen first offender meer, en komt niet naar de rechtbank om verantwoording af te leggen. Ik zie daarom geen reden om rekening te houden met verzachtende omstandigheden", wordt het vonnis gemotiveerd. Brenet moet vier weken 'zitten' en krijgt dus bovendien nog een taakstraf van 20 uur te vervullen, die hij voorwaardelijk opgelegd had gekregen toen hij in 2021 werd veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin.