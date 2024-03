FC Twente is klaar met uitblinker die dinsdag - opnieuw - voor de rechter staat

FC Twente houdt , die de afgelopen jaren meerdere keren met de politie in aanraking kwam vanwege wangedrag, al dan niet onder invloed van alcohol, niet langer de hand boven het hoofd, schrijft Tubantia dinsdagochtend. De 30-jarige rechtsback is sportief van grote waarde voor de huidige nummer drie van de Eredivisie, maar 'buiten het veld is het soms een ander verhaal', meldt de lokale krant.

Het regionale medium brengt naar buiten waarom Brenet op 24 augustus vorig jaar het uitduel bij Fenerbahçe in de voorrondes van de Conference League op het laatste moment aan zich voorbij moest laten gaan: de Duitse politie hield hem staande op vliegveld Münster-Osnabrück, vanwaar de club naar de Turkse hoofdstad Istanbul zou afreizen. "De selectie staat klaar voor vertrek, als Brenet er door de autoriteiten uitgepikt wordt. Hij heeft nog verschillende boetes openstaan, zo wordt hem gemeld, en moet betalen. Diverse sponsors, die ook met de club meereizen, bieden aan om voor te schieten, net als enkele medespelers, maar daar wil de politie niet aan", leest het. "Het vliegtuig vertrekt, zonder hem."

Technisch directeur Arnold Bruggink hield het destijds op 'wat privédingen', zonder in detail te willen treden, vervolgt het artikel. Zonder Brenet, die in het voorgaande seizoen nog tot tien doelpunten en vier assists in alle competities kwam, gaat FC Twente er keihard vanaf in Istanbul: 5-1. Een week later maakt de Turkse topclub het karwei af in Enschede, waar met 0-1 gewonnen wordt. De problemen met Brenet staan niet op zichzelf: twee weken later, op 8 september, veroorzaakt de oud-speler van onder meer PSV en het Duitse 1899 Hoffenheim onder invloed van alcohol een opstootje in café Paddy's, luttele uren na de afscheidswedstrijd van Twente-icoon Wout Brama. Brenet wordt uiteindelijk door de beveiliging uit het etablissement verwijderd, "Hij hoeft er ook niet weer terug te komen, wordt hem te verstaan gegeven."

Bovendien was Brenet in november 2021 al veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur met een proeftijd van twee jaar, omdat hij een jaar eerder zijn vriendin 'bij de keel heeft gegrepen', schrijft de krant. "Twee maanden na de uitspraak ontbindt zijn club TSG Hoffenheim zijn contract, en tekent hij voor een half jaar bij FC Twente." Ugur Zefvi, de zaakwaarnemer van Brenet, zegt in een reactie tegenover Tubantia dat hij op dat moment niet op de hoogte was van de veroordeling: "En als ik het had geweten, had ik het niet verteld. Het is een privékwestie." Begin 2023 wordt Brenet bovendien twee keer betrapt achter het stuur van zijn auto, terwijl hij zijn rijbewijs op dat moment al kwijt is. Daarvoor moet hij zich komende dinsdag voor de rechter verantwoorden.

Reactie FC Twente

FC Twente maakte vorige week bekend dat het aflopende contract van Brenet definitief niet verlengd wordt. Tubantia heeft de club schriftelijk veertien vragen over de kwesties rond de speler gesteld, 'onder meer over wat de club wist van zijn verleden, het verschil in handelswijze met de kwestie-Lukoki (de inmiddels overleden buitenspeler wiens conctract werd ontbonden na een veroordeling wegens huiselijk geweld, red.), de incidenten bij Paddy’s en op het Duitse vliegveld en welke maatregelen er genomen zijn', leest het. FC Twente zegt daar niet inhoudelijk op te willen (en vanwege de privacy) te mogen reageren, maar schrijft wel: "Met enkele zaken die door jullie worden genoemd is FC Twente bekend. Deze zaken zijn uiteraard met de betreffende speler en zijn management besproken. Daar waar wij het nodig achtten zijn ook de technische staf en de spelersgroep geïnformeerd. De inhoud hiervan beschouwen wij als een interne aangelegenheid. Dat geldt ook voor de maatregelen die wij hebben genomen."