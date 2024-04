Oosting verlengt bij FC Twente: Feyenoord-geruchten mogen weer ijskast in

Joseph Oosting gaat zijn contract bij FC Twente verlengen. De trainer breekt zijn contract open, wat nog tot 2026 liep. Tot medio 2027 blijft de trainer nu bij FC Twente.

Oosting was naar verluidt een belangrijke naam op het lijstje van Feyenoord. De Rotterdammers zien hun trainer Arne Slot hoogstwaarschijnlijk naar Liverpool vertrekken, waardoor zij zelf op zoek moeten naar een nieuwe coach. Er is echter nooit sprake geweest van een overgang en deze nieuwe overeenkomst zou ook niks te maken hebben met de interesse van Feyenoord.

Oosting was al langer in gesprek met FC Twente over een contractverlenging, maar nu zijn beide partijen ook praktisch akkoord, zo meldt Tubantia. De 52-jarige trainer ziet potentie in de club, die volgend seizoen mogelijk Champions League-voetbal speelt. “Ik ben nog lang niet klaar hier, ik wil heel graag bij FC Twente blijven. We zijn met iets moois bezig. Er zullen ongetwijfeld mindere tijden komen, maar dat staat los van alles.”

Voorafgaand aan dit seizoen was Oosting trainer van RKC Waalwijk, waar hij twee seizoenen actief was. Daarvoor deed hij ervaring op in verschillende functies bij Vitesse en FC Emmen. Momenteel staat FC Twente op de derde plaats in de Eredivisie, die recht geeft op een plek in de voorrondes van de Champions League. De club uit Enschede heeft een voorsprong van acht punten op nummer vier AZ Alkmaar, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Voor FC Twente resteren nog drie duels, voor AZ nog vier.

