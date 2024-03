FC Twente grijpt spijkerhard in en neemt besluit over Joshua Brenet

FC Twente heeft per direct afscheid genomen van , zo hebben de Tukkers woensdag bekendgemaakt in een statement. Brenet is door de rechtbank in Almelo veroordeeld en wacht een gevangenisstraf van één maand. FC Twente heeft besloten een hoger beroep niet af te wachten, maar per direct afscheid te nemen van de vleugelverdediger.

De club uit Enschede is met het volgende statement gekomen in de zaak van de rechtsback. “FC Twente heeft kennisgenomen van de veroordeling van Joshua Brenet. FC Twente en zijn management zijn in overleg over ontbinding van zijn contract. Brenet zal niet meer in actie komen voor FC Twente”, schrijft FC Twente.

Ook zijn er reacties op internet te lezen van mensen die blij zijn dat de Tukkers deze beslissing hebben genomen. Toch zijn er ook mensen die het niet eens zijn met hun club. Zo valt onder andere “FC Woke” en “Baaln” te lezen.