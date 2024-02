Twente verslaat Go Ahead met duidelijke cijfers en verstevigt derde plaats

FC Twente heeft zondagmiddag de derde plaats in de Eredivisie verstevigd met een duidelijke zege op Go Ahead Eagles. In de Grolsch Veste wees de ploeg van trainer Joseph Oosting in de eerste helft met twee treffers de weg, waarna in de tweede helft voor de 3-0 eindstand tekende.

Ten opzichte van de 0-1 nederlaag tegen FC Utrecht van vorige week voerde Oosting deels noodgedwongen een aantal wijzigingen door in de basiself van Twente. Zo ontbrak Carel Eiting tegen de Eagles vanwege een blessure en was Younes Taha niet fit genoeg om te starten. Het betekende basisplaatsen voor Mathias Kjølø op het middenveld en Daan Rots op de rechterflank.

In de eerste helft waren kansen schaars, maar toonde Twente zich dodelijk effectief. De eerste de beste kans, na twaalf minuten spelen, werd door Sem Steijn overtuigend omgezet in de 1-0. De middenvelder, die de afgelopen zes wedstrijden het doel niet had weten te vinden, tekende na ruim een halfuur spelen vervolgens ook voor de 2-0 in Twents voordeel.

De tweede helft was een kwartier onderweg toen de thuisploeg de genadeklap uitdeelde. Joshua Brenet kopte uit een hoekschop de verdiende 3-0 achter Ealges-doelman Jeffrey de Lange.

Door de zege verstevigt FC Twente de derde plaats in de Eredivisie. De Tukkers hebben nu 47 punten verzameld uit 23 duels en kunnen achteroverleunen om te zien wie van de de naaste belagers, AZ en Ajax, vanmiddag in het onderlinge duel in Alkmaar punten gaat laten liggen. Go Ahead maakt door de nederlaag pas op de plaats; het elftal van René Hake blijft wel knap zesde in de Eredivisie, met een punt meer dan NEC en twee minder dan nummer vijf Ajax.