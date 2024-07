Sterkhouder Red Bull Salzburg mist tweeluik met FC Twente door Olympische Spelen

FC Twente werd maandagmiddag in de derde voorronde van de Champions League gekoppeld aan het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Daarbij hoeven de Tukkers in ieder geval geen rekening te houden met , een van de absolute sterkhouders van de ploeg van Pepijn Lijnders. De Israëliër neemt namelijk deel aan de Olympische Spelen.

FC Twente speelt op 6 of 7 augustus en op 13 augustus een tweeluik tegen Red Bull Salzburg. Voor dat duel hoeft Joseph Oosting geen rekening te houden met het meespelen van Gloukh. De assistkoning van de Oostenrijkers reist namelijk met Israël af naar de Olympische Spelen in Parijs, die van 26 juli tot en met 11 augustus op het programma staan.

Artikel gaat verder onder video

Voor de Enschedeërs zal de absentie van Gloukh als prettig worden beschouwd. De Israëliër was afgelopen seizoen in 29 duels namelijk goed voor vijftien assists in de Oostenrijkse competitie, waarmee hij zich tot assistkoning kroonde. Ook wist hij nog zeven keer zelf het net te vinden. Voor Lijnders wacht dus de moeilijke opgave om FC Twente te verslaan zonder zijn sterkhouder.

Bij FC Twente zijn ze best tevreden met de loting, zo laat Oosting weten. “Een vriend appte me: het had beter en het had slechter gekund. Maar laten we wel wezen: op dit niveau spelen alleen maar goede ploegen”, laat de oefenmeester zich optekenen door Tubantia. “Ik weet uit mijn hoofd dat ze een heel sterk centrum hebben en een geweldige spits (Karim Konaté uit Ivoorkust, red). En ze hebben met Pepijn Lijnders een nieuwe trainer. Salzburg heeft al jaren een heel herkenbare manier van spelen, en dat gaan we nu in kaart brengen.”

