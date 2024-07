FC Twente kent tegenstander en treft Nederlandse trainer in Champions League

FC Twente neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Red Bull Salzburg, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon maandagmiddag uitgewezen. De Tukkers konden aan Red Bull Salzburg, Slavia Praag, LOSC Lille en Rangers FC gekoppeld worden en treffen in augustus de Oostenrijkers van trainer Pepijn Lijnders.

Red Bull Salzburg is de ploeg van Pepijn Lijnders, die deze zomer is aangesteld als hoofdtrainer na zijn vertrek als assistent bij Liverpool. Salzburg, de afgelopen jaren een vaste klant in de Europese competities, eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende tweede plaats achter Sturm Graz. Dat had als gevolg dat Red Bull Salzburg de voorronde van de Champions League in moest gaan voordat het in het miljardenbal terechtkomt. FC Twente is de eerste tegenstander.

De Tukkers van Joseph Oosting spelen eerst een uitwedstrijd tegen de Oostenrijkers. Op 13 augustus wacht in de Grolsch Veste de return. In aanloop naar dit tweeluik speelt FC Twente nog een afsluitende oefenwedstrijd tegen het Duitse Schalke 04.