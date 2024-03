Joshua Brenet doet Vitesse pijn: FC Twente steviger op derde plaats

FC Twente heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan het bezoek bij Vitesse. De Arnhemmers maakten vlak voor rust de openingstreffer van oud-Vitessenaar ongedaan met dank aan een heerlijke actie van smaakmaker . In de tweede helft schoot de Tukkers echter alsnog naar de zege waarmee het elftal van trainer Joseph Oosting de derde plaats in de Eredivisie verder verstevigt.

Na de overwinning van vorige week op Excelsior, was er voor het eerst sinds maanden weer wat optimisme bij de Arnhemmers die strijden tegen degradatie. Dat vertrouwen werd echter snel de kop ingedrukt door FC Twente. Het was notabene oud Vitesse-speler Van Wolfswinkel die de Arnhemmers pijn deed. Dominik Oroz schoof de bal zomaar in de voeten bij de spits die niet aarzelde en de bal hard achter Eloy Room schoot. Extra pijnlijk was het feit dat het doelpunt in de vierde minuut viel. Nummer vier is bij Vitesse onlosmakelijk verbonden met het clubicoon Theo Bos, die vandaag herdacht werd in het GelreDome na zijn overlijden in 2013.

Van Wolfswinkel kreeg niet veel later een opgelegde kans om de marge te verdubbelen. Sem Steijn zette zijn spits één op één met een schitterende steekpass, maar Room zorgde ervoor dat Vitesse in de wedstrijd bleef. Twente nam hierna gas terug en lang gebeurde er weinig in de eerste helft totdat Vitesse op slag van rust op gelijke hoogte kwam. Hadj Moussa, die lang onzichtbaar was, kreeg de bal aan de rechterkant en had een aantal schitterende schijnbewegingen in huis voordat hij de bal laag voorgaf. Robin Pröpper liep de bal vervolgens ongelukkig achter zijn eigen doelman Przemyslaw Tyton, die de geblesseerde Lars Unnerstall verving. Vitesse had het momentum te pakken en kreeg via Mexx Meerdink ook nog de mogelijkheid op de voorsprong, maar hij schoot uit een lastige hoek op Tyton.

Vitesse trok deze lijn door naar de tweede helft en dacht zelfs heel even op voorsprong te komen via Hadj Moussa, echter stond Mexx Meerdink buitenspel eerder in de aanval en dus ging het feestje niet door. Twente was de draad volledig kwijt in de tweede helft en Vitesse was de ploeg die aanspraak maakte op de overwinning. Zo stuitte Amine Boutrah van dichtbij op Tyton en schoot Kacper Kozlowski de bal op de paal. Joseph Oosting vond het tijd om in te grijpen bij zijn ploeg en hij bracht onder andere Myron Boadu binnen de lijnen. Deze ingreep had het gewenste effect, want Twente werd steeds sterker. Boadu was dichtbij zijn goal, maar Room redde. Tien minuten voor tijd slalomde Michel Vlap langs een aantal Vitesse verdedigers en kreeg hij de bal met enig fortuin bij Joshua Brenet. Brenet haalde trekker overtuigend over en zette zijn ploeg weer op voorsprong. In de aanloop naar de treffer stond de back overigens buitenspel, maar de arbitrage oordeelde dat er sprake was van een nieuwe situatie omdat de bal tussentijds tot twee keer toe door een speler van Vitesse werd geraakt. Twente trok vervolgens de overwinning over de streep en kwam niet meer in de problemen.

Vitesse weet dus geen vervolg te geven aan de overwinning van vorige week op Excelsior, maar het kan hoop putten uit een aardige tweede helft. De Arnhemmers blijven steken op de voorlaatste plaats op twee punten achterstand van RKC. FC Twente doet opnieuw uitstekende zaken in de strijd om de derde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op voorronde Champions League voetbal. De ploeg van Joseph Oosting heeft een voorsprong van acht punten op AZ, die later vandaag in actie komen tegen Sparta.