‘Ajax informeert naar transfervrije back met verleden bij PSV’

Ajax heeft geïnformeerd naar de transfervrije , meldt Jan Joost van Gangelen bij ESPN. De aanvallend ingestelde rechtsback is na zijn contractontbinding bij FC Twente in maart dit jaar nog altijd clubloos.

Brenet stond eerder deze transferwindow nog in de belangstelling van onder meer Dinamo Moskou en Instanbul Başakşehir, maar tot een overgang kwam het niet. Mogelijk gaat de dertigjarige vleugelverdediger wel weer aan de slag in Nederland. "Ik hoorde dat Ajax naar hem geïnformeerd heeft alsnog", weet Van Gangelen, die ook een grote maar heeft: de celstraf die de verdediger boven het hoofd hangt.

“Het probleem is dat die rechtszaak tegen Brenet nog steeds niet geweest is, dat hoger beroep. Dat is steeds uitgesteld, dat zou in juni zijn. Het gaat over dat rijden zonder rijbewijs, daar is hij twee keer mee gepakt. Ze willen een maand celstraf omzetten naar een taakstraf. Daar is gebakkelei en gedoe over. Brenet blijft natuurlijk een geweldige speler", is Van Gangelen lovend.

Hans Kraay junior ziet de komst van Brenet bij Ajax wel zitten. “Erik ten Hag heeft van Mazraoui de binnendoor back gemaakt en Rensch is toch wel meer een echte rechtsback. Als je Rensch kan verkopen en je kan hem transfervrij binnenhalen, dan heb je weer een binnendoorback.”

