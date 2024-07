‘Brenet wacht buitenlands avontuur na ontslag bij FC Twente’

lijkt snel weer bij een club aan de slag te kunnen. Volgens Johan Inan van het Algemeen Dagblad hengelen onder meer Dinamo Moskou en Istanbul Başakşehir naar de diensten van de transfervrije rechtsback.

Brenet hoopte vorig jaar al op een avontuur in het buitenland, maar de gewenste club bleef vorig seizoen uit. Nu kan de tweevoudig international van Curaçao alsnog een buitenlandse maken. Dinamo Moskou, dat afgelopen seizoen derde werd in Rusland, en Istanbul Başakşehir, dat eindigde als nummer vier in Turkije, hebben serieuze belangstelling in de rechtsachter. Daarnaast is er vanuit Griekenland door meerdere clubs geïnformeerd naar Brenet.

FC Twente verscheurde eind maart het contract van de 30-jarige Brenet. De rechtsback werd veroordeeld tot een maand celstraf omdat hij tweemaal zonder rijbewijs heeft gereden. Tijdens zijn aanhoudingen zat Brenet nog in zijn proeftijd voor de voorwaardelijke straf die hem was opgelegd vanwege de mishandeling van zijn vriendin.

Ondanks het verscheuren van het contract werd Brenet door zijn voormalige teamgenoten nog wel betrokken bij FC Twente. Zo bleven onder meer Ricky van Wolfswinkel en Myron Boadu achter de rechtsback staan. Daarnaast was Brenet ‘gewoon’ aanwezig bij de festiviteiten van de ploeg op het veld bij PEC Zwolle nadat de ploeg van trainer Joseph Oosting zich wist te plaatsen voor de voorronde van de Champions League na een 1-2 overwinning.

