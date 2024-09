FC Twente blijft teleurstellen en wint ook niet van PEC Zwolle

FC Twente heeft opnieuw niet weten te winnen in de Eredivisie en zet daarmee zijn slechte seizoenstart voort. PEC Zwolle zal tevreden zijn met een punt in de Grolsch Veste na een zwaarbevochten 1-1. De Zwollenaren kwamen al snel op voorsprong via Dylan Vente nadat de achterhoede van Twente lag te slapen bij een vrije trap. Twente voerde hierna het tempo op, maar PEC-goalie Jasper Schendelaar was de absolute uitblinker vandaag. Toch liet Schendelaar de bal één keer glippen toen hij onder een corner doorging. Sem Steijn stond op de juiste plek om de gelijkmaker binnen te tikken. De ploeg van Joseph Oosting heeft nu al drie wedstrijden op rij niet gewonnen.

FC Twente wist in zijn eerste drie wedstrijden nog niet te overtuigen waardoor de nummer drie van vorig seizoen nog maar vier punten heeft behaald. Ook de start van het seizoen van PEC Zwolle was niet voortvarend, maar na de ruime overwinning op Heracles voor de interlandperiode was er toch sprake van enig optimisme. Twente kreeg al in de tweede minuut van de wedstrijd een grote kans. Anass Salah-Eddine demarreerde aan de linkerkant waarna zijn schot niet helemaal goed werd verwerkt door Jasper Schendelaar. De rebound leek voor het binnenschieten voor Daan Rots, maar zijn inzet was veel te zwak waardoor Schendelaar alsnog redding kon brengen. Het leek een voorbode voor een lastige wedstrijd voor PEC. Toch kwamen de bezoekers na acht minuten brutaal op voorsprong. Max Bruns stond totaal niet op te letten bij een vrije trap richting Dylan Vente waarna de PEC Zwolle-spits zijn tegenstander eenvoudig in de luren legde en vervolgens koelbloedig afrondde. De Tukkers namen het initiatief direct weer over en werden regelmatig gevaarlijk via de tandem Rots-van Rooij op de rechterkant. Schendelaar wist zijn ploeg een aantal keer op de been te houden en zo ging PEC met een voorsprong richting de thee.

Artikel gaat verder onder video

De ploeg van Joseph Oosting moest in de tweede helft flink aan de bak om de achterstand om te buigen. Na tien minuten kreeg Sam Lammers hier de uitgelezen mogelijkheid voor toen hij vrijgespeeld werd door Sem Steijn. Schendelaar had opnieuw een antwoord op een knal in de korte hoek. In de 63e minuut kreeg Twente dan eindelijk loon na werken. De uitblinkende Schendelaar tastte volledig mis bij een hoekschop waarna Steijn de bal bij de tweede paal in een leeg doel kon werken. Twente wilde meer en ging op zoek naar de overwinning, dit leverde kansen op voor onder meer Rots, Michel Vlap en Mees Hilgers. Vlak voor tijd was het PEC dat nog bijna scoorde na een van richting veranderd schot van Younes Namli, maar Lars Unnerstall was attent. Twente bleef dreigend in de slotfase, al bleven de grote kansen uit voor de thuisploeg uit. PEC kwam nog één keer dichtbij toen Thierry Lutonda in kansrijke positie opdook, hij miste de bal echter volledig.

Zo eindigde deze wedstrijd voor Twente in een teleurstellend gelijkspel, waarna de emoties nog even hoog opliepen op het veld. Dit terwijl dit punt in Zwolle zal worden gekoesterd. PEC Zwolle komt volgende week in actie tegen AZ. FC Twente gaat proberen om eindelijk weer eens te winnen als het het opneemt tegen Almere City.

