Van der Vaart zet kwaad bloed in Engeland met opvallende uitspraken over de Premier League

Rafael van der Vaart heeft zich de woede van Engelse voetbalfans op de hals gehaald. De oud-middenvelder, die twee seizoenen uitkwam voor Tottenham Hotspur, stelde maandagavond in Rondo op Ziggo Sport onder meer dat het niveau in de Premier League helemaal niet zo hoog ligt en noemde Arsenal, halvefinalist in de Champions League, 'een beetje het AZ van Engeland'.

Arsenal maakte in de kwartfinale van het miljardenbal indruk door titelhouder Real Madrid zowel in het eigen Emirates Stadium (3-0) als in Santiago Bernabéu (1-2) te verslaan. The Gunners nemen het in de halve eindstrijd op tegen Paris Saint-Germain, vanavond (dinsdag) staat de heenwedstrijd op het programma. Van der Vaart heeft weinig vertrouwen in het elftal van manager Mikel Arteta, zo blijkt maandagavond in Rondo

'Arsenal is een beetje het AZ van Engeland'

"Ik geloof er niet in dat Arsenal meedoet om het kampioenschap", stelde Van der Vaart. "Een leuk team, maar dat vind ik een beetje het AZ van Engeland. Een beetje een soort van jeugdelftal", aldus de oud-international. Tafelgast Mats Deijl (Go Ahead Eagles) spreekt vervolgens zijn bewondering uit over het niveau in Engeland: "Als je op zaterdagmiddag een Eredivisiewedstrijd kijkt en dan 's avonds eentje in de Premier League, dan lijkt dat een andere wereld", aldus de kersvers bekerwinnaar.

Van der Vaart bagatelliseert het niveauverschil tussen de Nederlandse en de Engelse competitie echter: "Dat valt wel mee. Ik vond het heerlijk om daar te spelen, ze zijn allemaal zo dom daar. Nooit doordekken, je krijgt alle ruimte. Alleen: doordat het publiek zo dicht op het veld zit, en dat krijg je echt in de huiskamer mee, lijkt het supersnel. Maar het valt wel mee, voetballend gezegd valt het echt mee", zegt Van der Vaart.

'Van der Vaart kan beter ophouden met praten over voetbal'

De uitspraken van Van der Vaart hebben ook de andere kant van Het Kanaal bereikt en worden onder meer door het account @TouchlineX, dat 1,1 miljoen volgers heeft, gedeeld op X. Veel Engelse voetballiefhebbers reageren boos: "Waar heeft hij het over?", schrijft iemand. "Ik moet weten hoeveel jointjes hij rookt voordat hij dit soort uitspraken doet", lacht een ander. "Deze man kan beter ophouden met praten over voetbal", schrijft een derde twitteraar. Toch krijgt Van der Vaart ook bijval op het sociale medium. "Dit is de eerste keer dat ik het eens ben met deze fraud", schrijft iemand.

'Arsenal is een beetje het AZ van Engeland.' 💬

Rafael schat The Gunners en de Premier League niet zo hoog in 🧐#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/KBkIqU46MQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 28, 2025

🗣️Van Der Vaart: “The Premier League ain’t all that, most players are stupid there. But because of how close the fans are to the pitch, the people at home get the idea it’s a fast paced league. But trust me, footballing wise, the Premier League ain’t all that.” pic.twitter.com/Ts4klqEMLT — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) April 29, 2025

