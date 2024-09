Sem Steijn haalt hard uit: ‘Hij bekijkt het maar, hij is niet helemaal goed’

kreeg het na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en PEC Zwolle aan de stok met Anouar El Azzouzi, waarna er een opstootje plaatsvond. De middenvelder en tevens doelpuntenmaker van de Tukkers reageert voor de camera’s van ESPN op het moment.

In de laatste minuut van de wedstrijd ging Steijn naar het gras in het zestienmetergebied, maar het was te weinig voor een strafschop. El Azzouzi vond klaarblijkelijk dat de middenvelder zich aanstelde en kwam verhaal halen na het laatste fluitsignaal. “Wat was dat nou opeens?”, vraagt ESPN-verslaggever Mark van Rijswijk Steijn na afloop.

“Ik schopte tegen een been aan en hij vond dat ik me heel erg aanstelde. Dan komt hij verhaal halen, maar ik weet niet voor wat…”, reageert de voetballer. “Ik wilde een handje geven aan de scheidsrechter en het even uitspreken. Maar toen kwam hij voor de tweede keer problemen maken, terwijl er niets aan de hand is. Hij zoekt het maar lekker uit. Nogmaals: hij bekijkt het maar, hij is niet helemaal goed”, gaat hij verder.

“Hij moet gewoon lekker wegblijven bij mij, ik weet niet wat hij komt doen. Hij bekijkt het maar”, haalt de duidelijk geïrriteerde Steijn hard uit. FC Twente bleef zaterdagavond steken op een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen PEC Zwolle.

