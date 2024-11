Van Hanegem komt op voor speler Oranje: 'Het is een rare kwibus, maar...'

Willem van Hanegem vindt niet dat zich na het uitgebreide juichmoment na zijn goal tegen Hongarije hoefde te verantwoorden. De spits van Ajax leek even de medische noodsituatie van net daarvoor te vergeten, toen hij een penalty in de 21e minuut binnenschoot. Van Hanegem vindt echter niet dat de media moet gaan bepalen hoe Weghorst juicht.

Tijdens de eerste tien minuten van het duel Nederland - Hongarije ontstond er paniek, toen Hongaars assistent Ádám Szalai onwel werd. De oud-profvoetballer moest bovendien gereanimeerd worden. Uiteindelijk werd de assistent in stabiele situatie naar het AMC afgevoerd en werd de wedstrijd hervat. Door een handsbal vlak voor dit moment, mocht Weghorst vervolgens van elf meter de score openen. De spits scoorde en juichte relatief uitbundig. Weghorst zou dit de volgende keer waarschijnlijk anders doen, vertelde hij bij ESPN.

Dat meerdere journalisten schande spraken van de actie van de spits, vindt Van Hanegem gek. "Ja, Wout is soms een rare kwibus. Maar dat hij juichend wegliep na een doelpunt, daar hoefde hij zich helemaal niet voor te verantwoorden. Het is niet zo dat wij met z’n allen bepalen hoe hij moet juichen. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Dat opleggen van dingen, ik heb er mijn hele leven al een enorme hekel aan gehad."

Dat Cody Gakpo zijn strafschop beter inschoot dat Weghorst, was voor Van Hanegem door de omstandigheden ook geen verrassing. "Die wist al tien minuten dat hij een strafschop moest gaan nemen rond die medische noodsituatie. Dat deed hij gewoon goed. En als een wedstrijd verder gaat, mag je ook juichen."

Sneer richting journaille rondom WK 2034

Van Hanegem ziet het opleggen van een bepaalde mening als een slechte eigenschap van de Nederlandse media en ziet daarin ook een gelijkenis met een ander thema dat momenteel speelt. "Neem nou die steeds terugkerende vragen over het WK 2034 in Saoedi-Arabië. Als je als journalist spelers nu vraagt of dat deze dagen een item in de kleedkamer is, dan heb je zelf nooit in een kleedkamer gezeten. Bovendien wordt het een beetje vermoeiend om de verantwoordelijkheid van beslissingen van de FIFA steeds maar bij voetballers neer te leggen. Het is vragen om het vragen, ik vind het niks."

