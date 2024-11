Ronald Koeman heeft duidelijke mening over Weghorst, die zelf ook reageert na ophef

Ronald Koeman heeft na afloop van de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Hongarije in de Nations League gereageerd op de ophef die is ontstaan na het doelpunt van . De spits benutte vlak na het medisch noodgeval voor de reservebank van Hongarije een strafschop en vierde zijn treffer nogal uitbundig. Weghorst kreeg veel kritiek over zich heen, maar Koeman vindt het ‘heel makkelijk’ om te zeggen dat je niet moet óf mag juichen in zo’n situatie.

“Ik zag het niet, maar ik kreeg wel gelijk door dat er iets ergs aan de hand was”, zo reageerde Koeman na afloop in de studio van de NOS op het medisch noodgeval in de openingsfase van de wedstrijd, waarbij assistent-trainer Ádám Szalai betrokken was. “Dan schrik je en dan is voetbal even niet belangrijk.” Na een kleine twintig minuten werd de wedstrijd hervat, toen eenmaal duidelijk was geworden dat het naar omstandigheden goed ging met Szalai. “Dat is wel duidelijk, omdat de scheidsrechter dat ook nog aan Hongarije heeft gevraagd en ze gingen ook echt even twee minuten bij elkaar staan om te overleggen wat zij wilden en hoe ze erin stonden. Toen zij zeiden ‘we gaan verder’, dan gaat het voetbal verder”, aldus Koeman.

De wedstrijd werd hervat met een opmerkelijk moment. Kort voordat het voor de reservebank van Hongarije misging had een verdediger van de bezoekende ploeg hands gemaakt. De scheidsrechter ging op advies van de VAR kijken op het scherm en wees vervolgens naar de stip. Weghorst nam plaats achter de bal, benutte de strafschop en sprintte vervolgens naar de hoek, waar hij een knieslide deed en tijgergebaren maakte met zijn handen. De manier van juichen is Weghorst op veel kritiek komen te staan, maar Koeman gaat daar niet in mee. “Ik vind dat hij blij mag zijn dat hij die penalty maakt. Dan vult iedereen dat op zijn eigen manier in. Ik vind het heel makkelijk om te zeggen dat je niet moet juichen of niet zo mag juichen. Als je beslist dat het voetbal verder gaat, dan gaat het voetbal verder.”

Weghorst reageert zelf ook op ophef

Weghorst vertelde voor de camera van de NOS eerlijk dat hij er ‘geen moment aan heeft gedacht’. “Uiteindelijk gaat de wedstrijd door en moet de knop om.” Weghorst wist op dat moment dat het naar omstandigheden goed ging met Szalai. “Je ziet in ieder geval duimpjes. Maar je zit zo in de focus en in de spanning. Het is eigenlijk pure opluchting. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er geen moment meer bij stil heb gestaan. Dan moet je wel die knop omzetten en dan moet je er wel staan. Maar goed, het belangrijkste is, en laat dat duidelijk zijn: ik vroeg in de rust al hoe het ging met hem en net toen ik shirtje ging ruilen vroeg ik dat in de kleedkamer ook eventjes. Alles gaat gelukkig goed, hij praat weer. Dat is godzijdank allemaal goed.”

Weghorst kan er desondanks wel begrip voor opbrengen dat zijn manier van juichen voor verontwaardigde reacties heeft gezorgd. “Dat mijn penalty of mijn doelpunt van ondergeschikt belang is aan een leven hoef ik toch helemaal niemand te vertellen. Ik hoop dat iedereen dat wel snapt. Op dat moment moet die knop om. Je moet er wel staan en dat is al lastig genoeg.” Weghorst verscheen ook voor de camera van ESPN, waar hij zei dat hij het achteraf gezien ‘misschien anders had moeten doen’.

Wout Weghorst snapt de kritiek op zijn uitbundige juichen bij de 1-0 voor Oranje:



"Dat is iets wat ik misschien anders had moeten doen, ja" — ESPN NL (@ESPNnl) November 16, 2024

