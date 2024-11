Wie is Ádám Szalai? Zijn vorige bezoek aan Amsterdam zorgde voor enorme ophef

Ádám Szalai werd zaterdagavond onwel tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Hongarije. De assistent-bondscoach van Hongarije, 36 jaar, werd op het veld behandeld en daarna afgevoerd naar het AMC in Amsterdam. De Hongaarse voetbalbond meldt dat zijn toestand stabiel is en dat hij bij bewustzijn is. Wie is Szalai en hoe lang is hij al assistent-bondscoach?

Ádám Szalai speelde zelf 86 interlands voor Hongarije, tussen 2009 en 2022. Daarin scoorde hij 26 keer. Een van zijn opvallendste momenten als international was op 11 oktober 2013 in Amsterdam. Na een 8-1 nederlaag tegen het Nederlands elftal, in de wedstrijd waarin Robin van Persie zich kroonde tot topscorer aller tijden van Oranje, gaf hij op een persconferentie opvallende antwoorden op vragen over de slechte vorm van Hongarije.

"Ik zal deze persconferentie wat anders beginnen dan normaal. Wat nog het meest pijn doet, is dat voetbalfans al jarenlang klappen moeten incasseren. Daar is een reden voor: we maken vaak onrealistische plannen. Die worden herhaald in de media, waardoor mensen wonderen verwachten. Maar niemand kijkt naar de realiteit. Noem een Hongaarse speler die als sterspeler in een topcompetitie speelt. Of noem een echt Hongaars toptalent van de afgelopen tien à twintig jaar", zei hij onder meer.

Szalai ontbrak in die wedstrijd overigens vanwege een verkoudheid, speelde een paar dagen later nog tegen Andorra maar werd later als gevolg van de controverse buiten de selectie gehouden. Szalai kondigde op 4 september 2014 aan niet meer voor Hongarije te willen spelen onder toenmalig bondscoach Attila Pintér. Enkele weken later vertrok Pintér en keerde Szalai weer terug.

Szalai deelt 200 shots uit

Na een gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen, waarin Hongarije zich plaatste voor het toernooi, dook Szalai op in het uitgaansleven van Boedapest. Hij gaf een speech over de pijnlijke periode waar het Hongaarse voetbal doorheen is gegaan, kocht 200 shots pálinka voor alle aanwezigen en grapte de volgende dag in een Facebook-post dat hij zich de speech niet meer kon herinneren.

Hij deed mee aan het EK 2016 en scoorde in de openingswedstrijd tegen Oostenrijk (2-0 zege). Ook op het EK 2021 scoorde hij, toen in de laatste groepwedstrijd tegen Duitsland (2-2). Zijn laatste interland was op 26 september 2022 in de Nations League tegen Italië. Szalai was toen al geruime tijd aanvoerder van Hongarije.

Vorige maand, in oktober 2024, sloot Szalai zich aan bij de technische staf van Hongarije. Hij werd assistent van bondscoach Marco Rossi en debuteerde tegen Nederland (1-1). Als clubvoetballer speelde de spits voor de tweede elftallen van VfB Stuttgart en Real Madrid, plus de eerste elftallen van FSV Mainz 05, Schalke 04, TSG Hoffenheim, Hannover 96 en FC Basel. In januari 2023 werd zijn contract bij Basel met wederzijds goedvinden ontbonden; in juli van dat jaar kondigde hij op 35-jarige leeftijd zijn pensioen aan.

Van der Vaart over Szalai

Szalai won nooit een clubprijs, maar werd in 2012 wel verkozen tot Hongaars speler van het jaar. NOS-analist Rafael van der Vaart werd in de pauze van Nederland – Hongarije naar hem gevraagd en bevestigde tegen Szalai te hebben gespeeld. “Hij speelde bij Mainz, ik bij HSV. Hij was een heel goede en veelscorende spits, wel een beetje houterig. Ik kende hem erg goed. Hij is heel erg bekend in de Bundesliga en eigenlijk overal.”

Eerder medisch incident Szalai

Het was niet de eerste keer dat Szalai te maken kreeg met een dergelijk medisch incident, zo bleek na afloop van Nederland - Hongarije. Virgil van Dijk zocht op het veld contact met Dominik Szoboszlai, aanvoerder van Hongarije en ploeggenoot bij Liverpool. Die deelde dat opmerkelijke detail met Van Dijk. “Ik vroeg of Szalai dit eerder had meegemaakt. Dat bleek dus wel zo te zijn. Heel eng om te zien, maar ik hoop dat het goed met hem gaat en dat hij erbovenop mag komen. Hij had het eerder al een keer meegemaakt, zei Szoboszlai. Het is verschrikkelijk, maar hopelijk herstelt hij er goed van. Dat is het allerbelangrijkste.”

