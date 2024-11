Koeman neemt twee sterkhouders niet mee naar Bosnië-Herzegovina

Ronald Koeman doet dinsdagavond in de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bosnië-Herzegovina geen beroep op en . De KNVB maakt maandagmorgen bekend dat de twee sterkhouders geen deel uitmaken van de selectie voor het laatste groepsduel in de Nations League. Volgens Koeman is het op dit moment voor zowel Van Dijk als De Jong ‘beter’ dat ze het trainingskamp verlaten.

Het was de afgelopen dagen al de vraag of Koeman in de laatste interland van dit jaar een beroep zou gaan doen op De Jong. De middenvelder van FC Barcelona raakte in april geblesseerd aan een enkel en stond daardoor zeker vijf maanden aan de kant. Hij maakte begin oktober zijn rentree en na een paar invalbeurten en twee basisplaatsen besloot Koeman om hem weer op te roepen voor het Nederlands elftal. De Jong viel twee dagen na het bekendmaken van de selectie uit bij FC Barcelona, maar dat bleek een wissel uit voorzorg en de middenvelder verscheen tegen Hongarije 'gewoon' aan de aftrap.

De Jong werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald en kreeg na afloop al de vraag of hij mee zou gaan naar Bosnië-Herzegovina voor de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Nations League. De Jong gaf aan dat hij in ieder geval niet zou gaan starten, maar verwachtte er wel 'gewoon' bij te zijn. Nu is toch het besluit genomen om hem niet mee te nemen. Dat geldt ook voor Van Dijk. De aanvoerder kwam afgelopen zaterdag tegen Hongarije nog negentig minuten in actie, maar mag zich nu weer gaan richten op zijn club Liverpool. “Voor zowel Frenkie als Virgil geldt dat het op dit moment beter voor ze is het trainingskamp te verlaten. Die beslissing is genomen op medische gronden, met uiteraard het belang van de spelers voorop”, zo klinkt de uitleg van Koeman.

De bondscoach heeft besloten om geen vervangers op te roepen. Oranje reist daardoor met een 23-koppige selectie af naar Bosnië-Herzegovina. De ontmoeting met de hekkensluiter in de Nations League-groep begint dinsdagavond om 20.45 uur. Bosnië-Herzegovina verloor zaterdagavond nog met 7-0 van Duitsland. Het Nederlands elftal was in september al met 5-2 te sterk voor de Bosniërs.

Virgil van Dijk and Frenkie de Jong are not part of the squad for our final group stage game against Bosnia and Herzegovina in the #NationsLeague. ℹ️

@RonaldKoeman: “For both Frenkie and Virgil it is better for them to leave the training camp at this moment. That decision was… pic.twitter.com/EPcqG31Aux — OnsOranje (@OnsOranje) November 18, 2024

