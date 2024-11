Jeroen Stekelenburg schrikt van ontboezeming Frenkie de Jong

heeft nog altijd last van zijn enkel, die hem maandenlang aan de kant hield. Volgens de middenvelder is het gewricht soms nog best gevoelig, waardoor hij nog niet met het volste vertrouwen kan spelen. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg schrikt van deze onthulling van De Jong.

De Jong stond zaterdagavond na meerdere blessures na veertien maanden weer eens op het veld bij Oranje. Na 68 minuten spelen werd hij naar de kant gehaald. Hoewel de middenvelder een prima wedstrijd speelde, kon hij dit nog niet helemaal vrijuit doen, zo geeft hij na afloop aan in gesprek met Stekelenburg van de NOS.

“Normaal na een blessure had ik het gevoel dat ik wel vrij snel weer in mijn vorm kwam, maar na deze blessure is dat echt wel anders”, geeft De Jong toe. “Ik heb er echt nog wel een nasleep van. Het zal tijd nodig hebben.” Dat ligt volgens de middenvelder niet aan de lengte van de blessure, maar wel aan het soort blessure. “Er is geen instabiliteit, maar het is op bepaalde momenten wel nog gevoelig. Je moet dan nog het vertrouwen terugkrijgen dat je dingen kunt doen. Dat komt alleen met wedstrijden spelen en de pijn gaat hopelijk vanzelf weg.” Die uitspraak zorgt voor veel zorgen bij Stekelenburg, die direct vraagt of het wel verstandig is dat De Jong nu al speelt. “Het is geen risico, maar het gevoel is nog niet zoals het was”, neemt de controleur de zorgen weg.

Ook Van der Vaart maakt zich zorgen

Oranje speelt dinsdag de volgende wedstrijd in de interlandperiode, maar daar staat niks meer op het spel. Hoewel De Jong in die wedstrijd normaal gesproken helemaal niet zou spelen, zou Rafael van der Vaart hem überhaupt niet meenemen naar Oost-Europa. “Hij moet terug naar huis”, geeft de oud-voetballer aan bij de NOS. “Niet meereizen meer. Het is een wedstrijd om niets. Hij moet oppassen met die enkel. Het is best gevaarlijk. Het zit in je hoofd en geeft gedoe.”

