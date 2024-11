Ronald Koeman botst keihard met ‘hersenloze’ Valentijn Driessen

Ronald Koeman is op de persconferentie na afloop van de zege op Hongarije (4-0) keihard in botsing gekomen met Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf vond de manier van juichen van ongepast, waarna Koeman hem ervan betichtte ‘hersenloos’ te zijn.

Weghorst maakte zich zaterdagavond niet populair onder voetbalfans. Kort na een medisch noodgeval op de bank bij Hongarije rondom assistent-trainer Ádám Szalai benutte de spits van Ajax een strafschop, waarna hij uitbundig juichte. Hoewel Weghorst na afloop toegaf dat zijn manier van juichen wel ‘iets minder’ kon, is Koeman het niet eens met de kritiek op zijn spits.

Nadat Koeman bij zowel NOS als Ziggo Sport al had aangegeven achter de keuze van Weghorst om te juichen te staan, werd hij hier op de persconferentie nogmaals naar gevraagd door Driessen. “Ongepast op zo’n moment als iemand vecht voor zijn leven”, stelt de journalist. “De boel is onder controle”, countert Koeman. “Hij vecht niet meer voor zijn leven, dus dat zeg je verkeerd.”

Koeman en Driessen worden het niet eens

Wanneer Driessen vervolgens stelt dat Szalai even daarvoor 'werd gereanimeerd' en dus wel vocht voor zijn leven, geeft Koeman aan dat Hongarije zelf koos om door te voetballen. “Dan vind ik dat je mag juichen”, stelt de bondscoach, die aangeeft al gehoord te hebben dat Weghorst ‘op social media’ veel kritiek kreeg. “Maar ja, daar zitten hersenloze mensen op”, geeft hij aan. Driessen reageert door te stellen dat hij niet hersenloos is en toch deze mening deelt. “Af en toe wel hoor”, haakt Koeman daarop in. “Prima, jij mag het zeggen”, antwoordt de journalist. Uiteindelijk heeft Koeman wel enige ruimte voor nuance: “Hij mag blij zijn dat hij de penalty maakt, de boel is onder controle. Maar als dat overdreven is of dat het anders moet, zal ik dat met Wout bespreken.”

