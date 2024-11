'Johan Neeskens geniet van boven mee van dit moment bij Nederland - Hongarije'

Hans Kraay junior heeft genoten van de wijze waarop zaterdagavond de 2-0 maakte in de wedstrijd tussen Nederland en Hongarije (4-0). De analist denkt dat wijlen Johan Neeskens ‘van boven heeft meegenoten’.

Gakpo maakte in de blessuretijd van de eerste helft de 2-0. Met een snoeiharde penalty in de linkerhoek liet hij doelman Dénes Dibusz kansloos. Dat hij de strafschop nam was opmerkelijk, want Wout Weghorst zou de eerste penaltynemer zijn geweest en had de score al geopend vanaf elf meter. Bondscoach Ronald Koeman was niet blij met de actie van Gakpo, maar de wijze waarop hij de penalty benutte verzachtte de pijn.

Artikel gaat verder onder video

“Ik denk dat Johan Neeskens van boven heeft meegenoten van deze penalty. Die was bijna uit stand – alhoewel, een half metertje aanloop – en het was een beetje een Neeskens-granaatje. Boem!”, zegt Kraay junior bij ESPN.

Strafschopmisverstand bij Oranje

Waarom Gakpo de penalty nam? “Ik denk dat Gakpo gewoon heeft gezegd: ‘Nu ik een keer. Wout, heb jij in de gaten dat ik bij Liverpool best behoorlijk in vorm ben?’", aldus Kraay. "Na afloop zal het ook geen heikel punt zijn geweest. Want als er gewonnen wordt, is alles leuk.” Na afloop van de wedstrijd zei Koeman tegen de NOS opvallend genoeg dat Virgil van Dijk op het veld strafschopnemer aanwijst, terwijl Van Dijk tegen ESPN zei dat Weghorst in principe de nummer één is.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Denzel Dumfries krijgt grote complimenten voor gedrag tijdens medisch ongeval Hongarije

Een fraai gebaar van Oranje-speler Denzel Dumfries, tijdens het medische noodgeval op de bank van Hongarije.